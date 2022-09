Kiosco: El acercamiento de Amador Mohedano y Rosa Benito, la Reina Letizia y Paz Padilla, protagonistas de las revistas del corazón

Cuatro nuevos ejemplares del corazón han aterrizado este miércoles en los kioscos con toda la actualidad del mundo rosa, los cuales expondremos y analizaremos a continuación.

La revista ‘Semana’ lleva como protagonistas a Paz Padilla y a su novio, Francisco Medina. Esta fue la misma cabecera que hace unos meses publicó en exclusiva las primeras imágenes de la pareja durante el que está siendo su primer verano juntos. Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina también tienen cabida debido a su último reencuentro. Y una última sorpresa, Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, se enfrentaría a 9 años de cárcel.

“Amador Mohedano y Rosa Benito, unidos en la guerra contra Rociíto (Rocío Carrasco)”. Este es el titular de la revista ‘Diez Minutos’, quien dedica su portada al ex matrimonio con una fotografía de ambos juntos durante una comida en Chipiona. Nacho Palau se deja ver en silla de ruedas en compañía de su novio Cristian a las afueras del hospital en el que el ex de Miguel Bosé se está sometiendo al tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece.

‘¡HOLA!’ dedica en su totalidad este nuevo ejemplar a la Reina Letizia. La mujer de Felipe VI cumple 50 años en uno de sus mejores momentos, y es por eso que esta publicación publica sus cincuenta curiosidades más llamativas y desconocidas, las cuales quedan desglosadas y explicadas en el interior de la misma.

Por último, y no por ello menos importante, la revista ‘Lecturas’ sorprende este miércoles de septiembre con una entrevista exclusiva a Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón sigue los pasos de su madre y pasa por caja en la misma cabecera que esta, donde Gema habla del apoyo que le está brindado a su progenitora en estos momentos complicados a raíz de la crisis matrimonial con Ortega Cano. Además, no duda en arremeter contra Gloria Camila, su ‘hermanastra’, asegurando que “es mala persona”. Unas palabras que no pasarán desapercibidas en los programas de televisión.