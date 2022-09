Alessandro Lequio cuenta cómo está Ana Obregón, tras el fallecimiento de su padre

La vida no para de darle reveses a Ana Obregón. El pasado viernes, la presentadora sufría la pérdida de su padre, Antonio García, de 96 años. Momentos que inevitablemente le recuerdan la pérdida de su madre, Ana, y de su hijo Aless Lequio. En todas las ocasiones, Ana se ha sentido arropadada por sus familiares y amigos y, sobre todo, por el que fuera su pareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio. El conde acompañó a Ana en el entierro de su madre en mayo de 2021. En aquella ocasión, el italiano explicó que no podía faltar tratándose de la abuela de su hijo y teniendo en cuenta la buena relación que siempre ha mantenido con la bióloga.

Sin embargo, esta vez no ha pasado inadvertida la ausencia de Lequio en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos donde se organizó la capilla ardiente. El motivo, el colaborador televisivo no se encontraba bien, por lo que no pudo acompañar a la familia Obregón. No obstante, no ha dudado en dedicarle unas palabras al que fuera su “suegro”, señalando que le recordará siempre con gran admiración. «Era un hombre extraordinario y le recuerdo con mucha admiración», ha añadido el italiano, confirmando que a pesar de no asistir al tanatorio sí ha podido hablar con Ana y está «como puede estar una persona cuando pierde a su padre», ha confesado en “El programa de Ana Rosa”. Además, ha asegurado que “Ana está devastada, como cualquier persona a la que se le acaba de morir su padre”.

Ana Obregón y sus hermanos Juancho, Celia, Amalia y Javier permanecieron unidos en la despedida a su padre. Un adiós al que no faltaron, entre otros los amigos de la presentadora Susana Uribarri o Raúl Castillo.