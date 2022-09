Ana Obregón, devastada, despide a su padre rodeada de familiares y amigos

Ana Obregón ha llegado acompañada de su fiel amigo Raúl Castillo y de riguroso luto al funeral de su padre, que ha fallecido a los 96 años de edad. La actriz, junto a sus hermanos, han despedido al patriarca de la familia, acompañados de sus seres queridos y amigos más cercanos. Arropada en todo momento, la presentadora está atravesando por una de sus épocas más duras y ahora tiene que hacer frente a otra gran pérdida, la de su padre, uno de los amores de su vida. Algunos rostros conocidos como Nuria González, Susana Uribarri y Paloma Lago no han querido perderse el último adiós a Antonio García.

Ana Obregón FOTO: UAT GTRES

La actriz era la encargada de comunicar a través de sus redes sociales que su padre había fallecido, junto a una preciosa carta de despedida y unas cuántas imágenes de él, rindiéndole un emotivo mensaje: “Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida “Medalla al mérito del trabajo”. He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo .Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro , Papa , que no sé cómo lo voy a hace0r. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue .Eternamente juntos. Tu hija Ana”.

Ana Obregón y Raúl Castillo FOTO: UAT GTRES

Ahora, Ana Obregón afronta una nueva etapa. Tras la pérdida de su hijo Aless y sus dos padres, la presentadora está atravesando un duro bache personal y emocional. Numerosos amigos y fans se han volcado con ella en la publicación y diariamente recuerda a sus familiares a través de su ‘Instagram’. Aún así, saca fuerza para seguir adelante y afrontar sus nuevos proyectos profesionales y los deseos de su hijo que no pudo cumplir. Ana Obregón este año ha hecho realidad el sueño de su hijo y ha sacado adelante la fundación que lleva su nombre.