Juan del Val, tajante sobre Tamara Falcó: “Su familia tampoco es tradicional”

Tamara Falcó se ha visto envuelta en una tremenda polémica que poco o nada tiene que ver con su ruptura con Íñigo Onieva. Sus palabras durante una conferencia religiosa en contra de las diferentes sexualidades y a favor de lo que ella entiende como “familia tradicional” han levantado ampollas entre algunos sectores de la población, incluido su propio compañero de trabajo, Juan del Val. El colaborador de “El Hormiguero” se ha mostrado muy contundente sobre esta controversia a través de sus redes sociales, y en su mensaje no deja muy bien parada a la marquesa de Griñón.

“Menos de una semana después, todo el mundo abandona el barco. Unos días han bastado para pasar de considerarla una heroína a la reaccionaria de la que hay que huir. Hace una semana que una panda de cursis se manifestaban miembros del #teamTamara o #todossomosTami y demás gilipolleces para apoyar a una persona cuyo único mérito en esos días había sido sufrir una infidelidad”, comienza diciendo Juan del Val, a quien muchos acusaron de haberse mostrado muy poco cercano con su compañera de “El Hormiguero” tras sufrir una deslealtad pública.

“Cientos de señoras y algunos señores me vapulearon en redes por ‘meterme con Tamara’ y no ser lo suficientemente empático con una compañera que estaba sufriendo. Me la comí, aunque nada de eso sucediera. Gajes del oficio. Ahora, cuatro días después, todo es distinto”, señala el escritor. Además, Juan del Val pone de manifiesto las enormes diferencias ideológicas que le separan de la marquesa de Griñón, en un claro reproche a lo que expresó en su reunión cristiana.

“Yo nunca he estado en el #teamTamara que se creó hace unos días, por eso no tengo que abandonar el barco del que ahora saltan todas las ratas. Tamara y yo estamos en las antípodas ideológicas, ni pensamos ni sentimos igual, pero le tengo cariño después de dos años siendo compañeros”, y apunta: “Hay una cierta paradoja en esta historia que a ella y a mí nos separa y nos une. Yo he formado una familia tradicional, estoy casado con la misma mujer con la que vivo desde hace veinticuatro años y con la que tengo tres hijos sanos, estudiosos y que hablan perfectamente inglés. Sin embargo, respeto profundamente a otras familias que son distintas, nada tradicionales como, por ejemplo, la suya”.

Juan del Val FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Aun así, Juan del Val ha dejado claro su apoyo a su compañera de “El Hormiguero”: “Yo soy ateo, pero sé lo que es la caridad cristiana. Otra paradoja. Siempre hay que estar con el más indefenso. Por eso, desde mi discrepancia con ella, yo hoy sí apoyo a Tamara”.