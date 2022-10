Juan Muñoz, ex “Cruz y Raya”, se recupera favorablemente de su operación de rotura de muñeca

El humorista Juan Muñoz, ex integrante del dúo “Cruz y Raya”, evoluciona favorablemente de la operación quirúrgica a la que fue sometido hace unos días tras romperse un hueso del brazo, a causa de una inoportuna caída en su domicilio.

El humorista se recupera en su casa y dentro de unos días le quitarán la escayola: “afortunadamente, la intervención fue bastante sencilla y me encuentro bien. Entre en el hospital a primera hora de la mañana, me operaron y a las dos de la tarde ya me dieron el alta”.

¿Que consecuencias tuvo la caída?

Me rompí el cúbito y me han puesto una placa, que me unieron al hueso de la muñeca.

¿Sufre muchos dolores?

Tengo algunas molestias, pero, por lo demás, bien. Aunque de momento no puedo utilizar la mano, menos mal que tengo un hijo que es un sol y viene a casa a ayudarme y me hace la comida. Es un fenómeno.

¿No tiene pareja sentimental?

Mire, a la vista de lo mal que salieron mis últimas relaciones, estoy mejor solo y tranquilito. Es que tienes un rollito con una mujer y enseguida va contando que es tu novia… Hasta me da miedo practicar sexo. No te puedes fiar de nadie. He tenido muy malas experiencias y vivo muy bien solo.

¿La lesión le impide trabajar?

No, sigo con mis galas por las ferias de los pueblos de España. Este verano me ha ido muy bien. A mediados de octubre tengo una actuación en Ceuta, y luego en Málaga, Palencia… No me puedo quejar. Esta semana ya me quitarán la escayola y solamente tendré que llevar una muñequera.