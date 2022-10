Traición en las Campos: la nuera de Carmen Borrego, pillada criticando a Terelu y Alejandra Rubio

Ya se antojaba extraño un periodo de paz tan largo entre las Campos. Los enredos han vuelto a uno de los clanes más mediáticos del panorama patrio, pero en esta ocasión no han sido sus principales protagonistas quienes han provocado el revuelo, sino Paola Olmedo, la esposa del hijo de Carmen Borrego. La boda se celebró hace algunos meses y estuvo rodeada de cierta polémica por las supuestas tensiones que existían entre la novia y algunos parientes del novio, y ahora se ha confirmado que no todo es paz y alegría en la familia.

Desde “Sálvame” se han emitido una serie de grabaciones de voz en las que se escucha a la nuera de Carmen Borrego criticando a Terelu Campos y Alejandra Rubio, a quienes tacha de “altivas”. Especial inquina parece sentir hacia la prima de su marido, y la acusa de “bocazas que vende a cualquiera”. Incluso arroja la sombra de la duda sobre la tertuliana e insinúa que podría haber sido desleal a su pareja, Carlos Agüera.

Sobre Terelu Campos, Paola Olmedo incide en su cambio físico. Recuerda que hace años era “el amor platónico de muchos”, y más tarde añade: “Ella se engordó mucho por lo del cáncer”.

José María Almoguera, Paola Olmedo, Terelu, Carmen y María Teresa Campos FOTO: Lecturas

Mientras escuchaba en pleno directo, Carmen Borrego no podía disimular su asombro y, en un arranque de ira, espetó a su nuera: “Me vas a perdonar Paola, pero eres tonta, hija. Te están sonsacando, no deberías haber contestado a esto nunca”. Sin embargo, poco después rebajaba el tono y aseguraba que, tras charlar con la esposa de su hijo, habían llegado a un punto de entendimiento.

“Está avergonzada”, decía la colaboradora de “Sálvame”, asegurando que Olmedo ya había pedido disculpas a su familia. “Todos nos equivocamos, todos hablamos de más y las cosas se agrandan y se sacan de contexto”, añadió la tía de Alejandra Rubio. ¿Aceptarán las aludidas el perdón de Paola?