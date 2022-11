Gerard Piqué y Clara Chía, ¿próxima parada Andorra?

Gerard Piqué pasa página en este 2022 a muchas cosas: a su mujer Shakira y al Barcelona F.C. Al parecer Clara Chía está detrás de ambas decisiones que perfilan un futuro con ella y en Andorra, donde el jugador y empresario adquirió el club de fútbol. Cuando Gerard Piqué adquirió el F. C. Andorra se dijeron muchas cosas. Pero la realidad es que tras una gestión ejemplar, el equipo se ha consolidado en la Liga Smartbank y amenaza incluso la zona de ascenso a Liga Santander. Todo ello sin grandes dispendios, con una plantilla que en su mayoría está formada por los jugadores que ascendieron de Primera RFEF. Esta semana, sin ir más lejos, el conjunto que entrena Eder Sarabia se impuso por 0-2 en un estadio emblemático como La Romareda de Zaragoza. Es el mejor de los cuatro recién ascendidos, superando en 6 puntos al campeón de la Primera RFEF, el Racing de Santander. Los cántabros, que les superaron en la final de 1RFEF, visitan el Principado este próximo sábado. Piqué quiere hacer del F. C. Andorra un proyecto similar al del Villarreal o el Getafe. Equipos que lograron llegar al fútbol profesional para quedarse e incluso han disfrutado de competición europea en más de una ocasión. La Liga Smartbank es muy larga y siempre depara sorpresas, pero, a día de hoy, el proyecto va por muy buen camino. Aunque no se queda ahí la cosa.

Gerad Piqué tiene casa en Andorra. Estos meses ha ido perfilando su nuevo hogar donde se siente cada vez más a gusto y alejado de la presión mediática que le supone Barcelona. Es habitual verle en tiendas de decoración de Andorra la Vella. Este es un país donde muchos empiezan de cero, hay mucha gente joven, se favorece fiscalmente el emprendimiento y todo hace que el jugador se sienta muy cómodo allí, junto a su nueva pareja. Además, la cercanía con Cataluña facilita este cambio de residencia.

Fotografía de archivo del pasado 1 de mayo de 2022 FOTO: Alejandro Garcia EFE

La custodia de Milan y Sasha

Con Shakira todavía quedan muchos flecos pendientes. Todos de ellos desvelados en sus canciones. La letra de su último disco «Monotonía», a dúo con Ozuna, sigue hablando de la relación con su expareja de manera frontal. Desde que en junio anunciara su ruptura, las vidas de ambos toman caminos distintos pero siguen unidos por la familia que han formado en los doce años de su relación. La custodia de Milan (2013) y Sasha (2015) es la razón que no permite cerrar una separación sin vuelta atrás. La revista «¡Hola!» ha consultado con fuentes cercanas a la pareja y detalla que ambos son flexibles y están abiertos a negociar para que prime, ante todo, el bienestar de los menores. Actualmente, los niños no han sido cambiados de colegio y mantienen sus rutinas de siempre en Barcelona. Shakira ha reconocido más de una vez públicamente que sus hijos escuchan cosas desagradables en la escuela. Ella tiene una casa en Miami y sabe que vivir allí les proporcionaría un remanso de paz, en ese sentido. España trae de cabeza a la colombiana que, además, sigue en conversaciones con el Fisco español para evitar las millonarias multas que le piden.

A pesar de todo, la expareja sí ha dado muestras de que sus diferencias no son irreconciliables y que la vía del diálogo está abierta. Piqué ha ido a visitar a su exsuegro, William Mebarak, ingresado en la Ciudad Condal. «Seguimos siendo familia», ha declarado la madre de Shakira a las puertas de la clínica Teknon-Quirón.