La madre de Shakira se pronuncia sobre la retirada de Piqué: “Mi hija no me ha dicho nada todavía”

Gerard Piqué anunció en la tarde del 3 de noviembre que se retiraba del fútbol tras más de una década de exitosa carrera en el F.C Barcelona. El próximo sábado jugará su último partido en el Camp Nou, aunque de sus palabras se intuye que, de alguna forma, seguirá ligado al deporte que le ha dado la gloria: “Nos vemos pronto”. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre todos los culés y seguidores del deportista, e inevitablemente todos los ojos se pusieron sobre Shakira. Muchos se preguntan si ella conocía esta decisión o si tiene algo que ver con el acuerdo al que tienen que llegar sobre la custodia de sus hijos.

Aunque Gerard Piqué y Shakira han guardado silencio sobre este asunto, la madre de la cantante, Nidia Ripoll, sí se ha pronunciado y ha dejado claro que no tenía ni idea de que su exyerno pensaba retirarse. “Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es”, ha señalado la abuela de Sasha y Milan. Sobre si la decisión del futbolista podría dar luz verde a su hija para mudarse a Miami con sus hijos, tal y como ella desea, se muestra algo más prudente: “No me ha dicho nada todavía”.

Shakira y su madre, Nidia Ripoll, en unas imágenes de archivo FOTO: Gtres

Estas declaraciones se producen el mismo día en que se ha dado a conocer que Piqué y Shakira han llegado a un acuerdo para no llegar a juicio. Aunque desde “Vanitatis” aseguran que todavía queda un largo camino hasta que sus abogados establezca un régimen de custodia que satisfaga a los dos, recalcan en varias ocasiones que la cantante y el futbolista quieren evitar por todos los medios que su ruptura acabe en los tribunales.