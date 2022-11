El plantón de Piqué a Shakira en un día clave para su futuro

Más de un mes después de anunciar su separación, Gerard Piqué y Shakira siguen inmersos en su proceso de ruptura. Aunque no se encuentran ante un divorcio porque no pasaron por el altar, se trata de una situación compleja en lo que atañe a la custodia de sus niños. Aunque desde su círculo íntimo se asegura que ambos abogan por una tutela compartida, sus diferencias aparecen por la supuesta intención de la cantante de mudarse a Miami con ellos, algo que el futbolista no aprobaría.

En este sentido, estaba prevista para la mañana del 7 de noviembre una reunión en la que se intentaría llegar a un acuerdo con el que ambas partas se sientan cómodas. El encuentro se ha producido en la casa de Shakira, hasta donde se ha desplaza su abogada y el de Gerard Piqué, pero ni rastro del futbolista. Parece que el catalán ha preferido no acudir al domicilio y se ha barajado la posibilidad de que haya cedido ciertos poderes a su representante legal por si, llegado el caso, hubiera que firmar algún documento.

Piqué y Shakira cuando eran pareja FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Aunque no ha revelado muchos detalles sobre el proceso de separación, el abogado del exfutbolista del F.C Barcelona, que jugó el pasado fin de semana su último partido, ha asegurado que su cliente quiere ser “un padre presente” como hasta ahora, dejando claro que no admitirá la mudanza de los pequeños al otro lado del océano Atlántico.

Aunque las negociaciones están siendo complicadas en el sentido de llegar a un punto en común, Shakira y Gerard Piqué sí coinciden en un aspecto: quieren evitar a toda costa llegar a los tribunales. Según publicó “Vanitatis”, ambos instaron a sus abogados a hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo sin necesidad de ir a juicio, y por más tiempo y esfuerzo que cueste, no pararán hasta conseguirlo. Habrá final feliz, pero, ¿cuándo?