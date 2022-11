Carla Barber vuelve a sorprender y anuncia que se casa

Parece que Carla Barber se ha propuesto convertirse en la protagonista indiscutible de la crónica social. Tras anunciar que está embaraza de nuevo, solo seis meses después de haber dado a luz a su primer hijo, la doctora especializada en medicina estética ha sorprendido de nuevo a todos sus seguidores anunciando que se casa. Mostrando su espectacular anillo de compromiso, la influencer ha celebrado que se dará el “sí, quiero” con Joseph, el farmacéutico con el que mantiene una relación desde el año 2021, aunque no ha confirmado la fecha en la que ha pensado para celebrar la boda.

Al parecer, el francés le pidió matrimonio a Carla Barber a principios de este año, pero no ha sido hasta ahora cuando la doctora ha querido compartir la feliz noticia con sus seguidores. Lo cierto es que la influencer atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, puesto que, además del nacimiento de su primer hijo, el nuevo embarazo y la futura boda, está a punto de celebrar el bautizo del pequeño de la familia, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Además, su relación con Joseph va viento en popa, tanto que en cuestión de pocos meses han dado importantes pasos que a otras parejas les cuestan años.

Eso sí, Carla Barber también ha tenido que hacer frente a algunas críticas después de anunciar que está embarazada solo seis meses después de haber dado a luz a su primer hijo. “Qué irresponsabilidad es esta. Primero, por tu reciente cesárea y segundo, y no menos importante, por tu supuesta enfermedad genética. Te la vuelves a jugar a transmitírsela al bebé y a tener un embarazo de riesgo por no dejar pasar el tiempo oportuno después de una cesárea”, le dijo una usuaria en sus redes sociales, haciendo referencia al síndrome de Brugada que padece la doctora, “una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita”.

Ante esta situación, Carla Barber se ha visto obligada a dar explicaciones y asegurar que todo está bajo control médico: “Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad. En cuanto a la enfermedad, lamentablemente no encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro”.