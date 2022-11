Laura Escanes desvela detalles sobre su mudanza tras su divorcio de Risto Mejide

Ya ha pasado más de un mes desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su ruptura, y los rumores relativos a sus nuevas vidas se han ido sucediendo. Sobre todo los que afectan a la influencer, a la que se ha relacionado con diferentes hombres, incluido Álvaro de Luna, con quien fue fotografiada mientras se fundían en un apasionado beso. Aun así, la catalana desmiente estas informaciones y asegura que está “soltera”, pero sin entrar en muchos más detalles sobre cómo se encuentra su corazón tras el divorcio.

Lo cierto es que Laura Escanes es muy reacia a pronunciarse sobre su vida privada, pero recientemente ha compartido algunos detalles sobre su próxima mudanza a una casa que acaba de adquirir. La influencer ha desvelado que “si todo va bien” se mudará a la nueva vivienda el próximo mes de enero. Ahora, el inmueble está siendo reformado y la joven se aloja en un piso de alquiler, “sola”, a excepción de los días en los que disfruta de la compañía de su hija Roma. La joven ha querido recalcar así que “no, no comparto piso con ningún novio”, dejando claro una vez más que no ha rehecho su vida junto a otro hombre desde que se separó de Risto Mejide.

Risto Mejide y Laura Escanes FOTO: KAB GTRES

Las últimas informaciones apuntan a que Laura Escanes se hizo con una casa valorada en un millón de euros en una de las zonas más exclusivas de Madrid. La vivienda contaría con entre 3 y 4 dormitorios, varios cuartos de baño y terrazas con vistas a la ciudad. Además, entre las comodidades que se incluyen en la urbanización se encuentran un gimnasio, una piscina de sal, pista de pádel, sauna, sala de cine, varias plazas de garaje y una gastroteca.

Tras el nacimiento de la pequeña Roma, ella y Risto Mejide decidieron trasladarse de Barcelona a Madrid para conciliar mejor su vida laboral con la familia, y tras la separación, parece que la influencer ha decidido que su vida sigue en la capital.