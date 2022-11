Laura Escanes sobre su vida sentimental: “Estoy haciendo lo que cualquier persona separada”

Tras anunciar su separación de Risto, a Laura Escanes no paran de salirle supuestos amantes y parejas. Y es que después del rumor de Mister Jagger, la revista ‘Semana’ publicó hace tan solo unas semanas unas románticas fotos de la influencer junto al cantante Álvaro de Luna en Tenerife, lo que hacía suponer que ha encontrado de nuevo el amor.

Este miércoles la misma revista vuelve a publicar unas imágenes en las que vemos como el cantante de 28 años sale, junto con la influencer, de la nueva casa que ésta ha adquirido tras su separación con Risto Mejide. Sin embargo, a pesar de las evidencias, Laura sigue sin confirmar su romance con el artista sevillano.

“Tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida. Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto pero también entenderme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas”, confesaba Escanes anoche en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter que organizó su anfitriona, Marta Lozano.

Lo que sí confirmó es que ahora su prioridad es su hija, Roma: “Está fenomenal, gracias. De todo esto para mi lo más importantes es que tanto Risto como yo nuestra prioridad es que Roma esté bien, es lo que tenemos en la mente, que sufra lo menos posible”.