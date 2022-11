Isa Pantoja carga contra su hermano Kiko Rivera tras la muerte de su tío Bernardo

La familia Pantoja está de luto. Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera y padre de Anabel Pantoja, ha perdido la vida en el sevillano Hospital Virgen del Rocío, tal y como ha publicado el periodista José Antonio León, reportero de “Sálvame”, en su cuenta de Twitter. Hasta la Capital Hispalense se han trasladado ya algunos integrantes del famoso clan, y se espera que Isa Pantoja, la benjamina, lo haga en las próximas horas, tal y como ella misma ha confirmado en “El programa de Ana Rosa”. Aunque no tenía una relación muy estrecha con su tío, se siente en la obligación de apoyar a su prima en este duro momento que atraviesa.

Además, Isa Pantoja ha explicado que todavía no ha podido ponerse en contacto con Isabel o Anabel Pantoja, consciente de que pasan por un complicado bache y que no están pendientes de sus teléfonos móviles. “No he hablado con mi madre, la he llamado, pero no me lo ha cogido. También he llamado a mi prima, pero no son momentos. Estoy informada de todo por la madre de Anabel. Hace una hora que me he enterado, estaba en el tren”, ha revelado la colaboradora.

En su intervención en el matinal de Telecinco, Isa Pantoja ha aprovechado para cargar contra su hermano, Kiko Rivera, y reprocharle que no se haya acercado a ver a su tío Bernardo antes de fallecer, teniendo en cuenta que conocía la gravedad de la situación y su casa se encuentra a pocos minutos en coche de Sevilla. “Mi hermano ha podido acercarse porque se sabe que desde ayer está mal”, ha sentenciado.

A Isa Pantoja le parece contradictorio que Kiko Rivera haya publicado una fotografía en sus redes sociales en homenaje a su tío, pero que, en cambio, no haya ido a visitarlo cuando ha tenido ocasión: “Mi hermano sabía que su tío estaba mal desde ayer. Cuando murió mi abuela fue a apoyar a mi madre. Bernardo igual, lleva un tiempo ingresado. No había solución, se enteró ayer e irá al tanatorio, supongo”.

Isa Pantoja FOTO: UAT GTRES

El sepelio de Bernardo Pantoja se convertirá en el punto de encuentro de los Pantoja, más distanciados que nunca. Se espera que Kiko Rivera se vea las caras allí con Isabel e Isa Pantoja, con quienes mantiene un enfrentamiento desde hace meses. “Dirá que se va a encontrar con su madre. Prefiero no decir nada más. Me callo por la situación”, critica la tertuliana de “El programa de Ana Rosa”.

También existe la posibilidad de que, aludiendo al ictus que sufrió recientemente, Kiko Rivera argumente que todavía no está preparado para encontrarse con su madre y su hermana por su delicado estado de salud. En las próximas horas se despejarán todas las incógnitas.