Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, rompe su silencio tras su “lío” con Alba Carrillo

Es innegable el tonteo, y la atracción, que exhibieron sin pudor Jorge Pérez y Alba Carrillo, en la fiesta de la productora Unicorn organizada por Ana Rosa Quintana. Parece según ellos mismos han reconocido que se les fue de las manos y ahora sufren las consecuencias.

“He hecho sentir mal a mi mujer, yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. Eso es faltar el respeto a mi mujer”, manifestaba entre lágrimas el ganador de Supervivientes 2020.

Ahora, ha sido su mujer, Alicia Peña, la que ha roto su silencio a través de redes sociales para aclarar cómo está viviendo esta situación. Jorge Pérez ha reconocido ante Emma García que ha actuado mal y se siente fatal por traicionar a su mujer y no ha negado el “feeling” que siente por Alba. “Con Alba tengo una relación excelente, siempre hemos tenido ese feeling pícaro, siempre habiendo un respeto por parte de ambos”.

“Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta a cada uno pero es imposible, así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón”, ha escrito Alicia Peña a través de sus ‘stories’ de Instagram confirmando que están siendo unos días muy complicados de digerir. Eso sí, piensa hablar públicamente sobre cómo ha vivido este tonteo y cómo está la situación con Jorge Pérez.

Por su parte, Alba Carrillo, también dio ayer en “Fiesta” su versión de lo ocurrido y de cómo se encuentra tras la “pillada”. “Estoy a ratos. Jorge es mi amigo, le tengo mucho cariño. Hemos metido la pata. Es verdad que yo soy soltera, no es mi responsabilidad, y en cualquier otra ocasión me daría igual porque no es mi tema. Pero él es mi amigo”, ha dicho.