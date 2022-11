¡Bombazo! Jorge Pérez abandona destrozado ‘Fiesta’ tras salir a la luz su tonteo con Alba Carrillo

Esta tarde ‘Fiesta’ comenzaba con una noticia que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Anoche se celebró la fiesta de la productora del programa, Unicorn, y Jorge Pérez y Alba Carrillo han sido los protagonistas de la velada después de un acercamiento entre ambos. El ganador de ‘Supervivientes’ acudía a su puesto de trabajo dispuesto a dar todas las explicaciones correspondientes después de que se le acusara del tonteo y ha dado la cara por su mujer y su familia, asumiendo que ocurrió pero que nunca llegaron a besarse.

Sin duda ha sido una de las tardes más difíciles para el guardia civil y, destrozado, ha confesado que se lo había contado todo a Alicia, su mujer, y asumiendo que se había equivocado con su actitud hacia Alba Carrillo .”No le he ocultado nada a mi mujer, he ido con la verdad por delante. Niego haberme besado con ella. Si hubiese querido tener algo con Alba no hubiera sido en ese lugar. Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos”, declaraba.

Tras enfrentarse a las imágenes de ambos, arrepentido, ha sido muy sincero con todos los presentes en plató. “Asumo mi culpa de que tenía que haber parado y no llegar a ese extremo. Ha sido extrapolar la buena relación que tenemos Alba y yo”.

Después de las risas vienen los llantos. Jorge Pérez tuvo una noche de piratas en la fiesta de Unicorn con Alba Carrillo y se rompe a llorar en la otra Fiesta #Fiestat5 #YoMeRebelo26N pic.twitter.com/2Ejhc1CVaK — TE LO DIGO 👽 (@LoDigoConFlow) November 26, 2022

Todos los colaboradores del programa han dado la misma versión de los hechos y han asegurado que los dos tuvieron un ”roneo” y que fueron la comidilla de los asistentes, que no se cortaron en tontear delante de todos. Esto le ha dolido mucho a su mujer, Alicia, a la que no ha dudado en contarle lo sucedido nada más despertarse esta mañana. “He hecho sentir mal a mi mujer, yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. Eso es faltar el respeto a mi mujer. Yo era consciente de que me estaban grabando, si yo hubiese querido ocultar algo, no hubiese actuado ahí”, relataba arrepentido.

Finalmente, Jorge Pérez ha pedido abandonar el programa para irse con su familia en estos momentos tan complicados para él y su mujer y ha salido del programa. ¿Perdonará Alicia el comportamiento de su marido?