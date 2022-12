El diario de Amilibia: Feijóo: llame usted a Leguina, hombre

Joaquín Leguina ha sido purgado como militante del PSOE. Consideran, imagino, que ya no pertenece a la familia socialista, que está vendido al enemigo o así. Como si se hubiera sometido a una cura de rejuvenecimiento para convertirse en un donjuán tardío que coquetea con la novicia Isabel Díaz Ayuso, muy dispuesto a hacer la escena del sofá en la Puerta del Sol. “Si Pedro Sánchez piensa que con estos métodos me va a callar la boca, que vaya pensando en otra cosa”, ha dicho el ex presidente de la Comunidad de Madrid. No le callarán, va a seguir diciendo cosas como “si los socios de Sánchez atracan, quitará los atracos del Código Penal”. Sí, lo dejaría en hurto menor o en síndrome de Robin Hood, siempre que no haya lucro personal y se atraque para socorrer a los pobres. “El PSOE tendrá remedio cuando Pedro Sánchez se vaya”, ha dicho también. ¿Irse? Ni el mago Yunque, que hace teletransportaciones con técnicas de la NASA y abre puertas interestelares para viajar al pasado, sería capaz de sacarlo del Falcon.

Leguina FOTO: Borja Sánchez Trillo EFE

Ahora sería el momento idóneo, dicen, para que Feijóo llamara a Leguina para tomar un café en el Gijón, que cae cerca de Génova, y así demostrar que el PP es en verdad el gran centro en el que caben los socialdemócratas y parte del rojerío arrepentido (como ha dicho en alguna homilía), la casa de todos, el Cortes Inglés de la democracia, que para eso han cambiado hasta el logo, intensificando el azul y borrando los colores de la bandera de España de las alas de la gaviota/charrán.

Lo que más cabrearía a los purgadores es que ahora Joaquín se fuese de cañas con Ayuso. Y les hicieran fotos.