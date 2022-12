El diario de Amilibia: Ay, Lambán: rectificación y castigos varios

Lambán, barón sociata, cometió la grave osadía de decir que “a España y al PSOE le habría ido mejor con otro líder, con Javier Fernández, por ejemplo”, o sea, que a España le hubiera ido mejor sin Sánchez, y en la Moncloa estalló de repente no ya la carta bomba, sino un misil norcoreano. Lejos de considerar las palabras de presidente aragonés como un atentado terrorista, Él, en un aparente alarde de serenidad, impasible el ademán, de momento se ha contentado con obligarle a rectificar: ha enviado al hereje al rincón de pensar, cara a la pared, con las orejas de burro. Desde allí, cabizbajo, humilde y embridado, confesó Lambán que lo suyo fue un inmenso error, que sus palabras fueron inoportunas y desafortunadas. Y luego mostró su ferviente y total lealtad al Amado Líder, como índica el reglamento. ¡Sánchez, presente!

Lambán FOTO: Javier Cebollada EFE

Pero este retorno apresurado al redil no lo arregla todo. Cuentan las lenguas viperinas que Lambán no será invitado este año a la cena de Navidad en Moncloa, y si quiere roscón de Papá Noel (no dicen de Reyes) tendrá que hacer auto de fe ante la Nueva Inquisición, abjurar de sus pecados y mostrar, de paso, firme adhesión a los principios fundamentales del Nuevo Movimiento. Los aragoneses le cantaba antes “Para hacer coplas de jota/ no basta con ser poeta/ hay que pensar en baturro/ y decir lo que se piensa”. Ahora la jota ha cambiado: “Por haber hablado en plata/ y la pura verdad decir/ aceptas un “metí la pata”/ y te pones a aplaudir”.

Sánchez aún se aguarda en la manga el peor castigo: hará la campaña electoral de Aragón a su lado, mitin a mitin, foto a foto, y además con su traje berenjena.