Leticia Sabater se monta una orgía navideña con Papa Noel y los Reyes Magos: “Me van los tríos en la cama”

En su nuevo villancico, “Papa Noel lléname el tanque”, Leticia Sabater se monta una orgia navideña con Santa Claus y los tres Reyes Magos, en un alarde de imaginación sexual entroncado en una crítica social por la subida de la gasolina. “Evidentemente, el título tiene doble sentido, porque le pido a Santa que me llene el tanque del coche y que también me llene el mío, ya me entiendes, ja, ja, ja.”

¿Es que ahora no te satisface sexualmente nadie?

No, mi tanque está vacío… Es que soy muy exigente con los hombres, no me vale cualquiera. Pero, bueno, mi villancico está arrasando en las redes con una gran aceptación. Estoy muy contenta. Gusta mucho el estribillo: “Papa Noel lléname el tanque, mete la manguera para que me arranque”. A que te gusta, es un estribillo que merece un Oscar. La canción refleja las cenas de Navidad, esas en las que se junta la familia y todo acaba como el rosario de la aurora, como con los Pantoja.

Leticia Sabater FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Tu eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos?

Del primero, pero en este villancico me lo monto con los cuatro. En el videoclip me lío con Papá Noel, pero los Reyes están atentos a todo lo que hacemos. Son unos mirones en toda regla. El vídeo es súper picante y muy divertido.

¿Te gusta celebrar las Navidades?

Me encantan, tengo el espíritu navideño muy arraigado. En nochebuena cenaré con la familia y en año nuevo tengo una actuación. Me han salido unos veinte bolos para esas fechas.

Se siente “una mujer muy libre, que toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana. Soy una persona moderna a la que le gusta innovar y renovarse. ¿Que si me van los tríos en la cama? Pues si, por qué no. No para hacerlos a diario, pero si de vez en cuando. Pegarte una fiestecita “tríeña” alegra el cuerpo.”

Confiesa que “estoy harta de los tíos que se me acercan para aprovecharse de mi popularidad y mi dinero. No me interesan para nada. Tampoco que sean millonarios, sino que, simplemente, que encajen conmigo.”