Leticia Sabater da la “bienvenida” al verano con su nuevo hit

“Esta es una historia sobre la libertad de las personas, sin ser juzgadas por lo que son”, dice Leticia Sabater al comienzo del nuevo hit con el que da la bienvenida al verano. ‘La p*ta ama’, es el tema que la artista ha lanzado este lunes y promete convertirse en viral en cuestión de horas.

Una canción reivindicativa con la que deja a un lado el reguetón de anteriores temas para optar por uno con tintes electrónicos y líricos, y una influencia clara de artistas como Rigoberta Bandini. Compuesta por la propia Sabater y producida por Angélica Uceda e Iván Guerrero, entre otros, la presentadora manda un claro mensaje a todos sus oyentes: “Vive y deja vivir”, al que acompaña un estribillo que bien podría ser un himno: “No soy una p*ta, cielo, ahora soy la p*ta ama. Los que me insultaban, me aman, y yo por mis fans me muero”.

Como no podía ser de otra manera, Leticia acompaña el “hit” con un videoclip al más puro estilo Sabater que fue rodado entre los meses de marzo, abril y mayo en Madrid, Pozuelo de Alarcón y Marbella. Ataviada con su ya característica vestimenta, el bikini, la cantante protagoniza una mega fiesta en la piscina en la que reivindica la diversidad y el amor libre.