La crónica de Marta Robles: Messi, terremoto constitucional y Tamara con ¿nuevo novio?

Lunes

Se acabó el mundial Gracias a Dios. O a Messi, que para algunos viene a ser lo mismo. Yo soy cada vez menos futbolera, pero entre la eliminación de España y la vergüenza de que un jeque se pueda comprar un mundial y el mundo se olvide de la falta de derechos humanos, a este le he prestado muy poca atención. Por cierto, Messi es «dios». Un dios argentino, pero muy muy español, que aquí se recrió. Aunque muchos lo olviden. Incluso él. ¿Esto es lo más importante del día? Pues no. Lo más importante -y terrible- es que el Tribunal Constitucional anda partido en dos y decidiendo si tomará o no medidas cautelares para suspender la tramitación de la reforma del Código Penal del Gobierno, a instancias del PP.

Martes

Después de un bloqueo eterno para la renovación CGPJ, que avergüenza, terremoto institucional, cuando el PSOE y sus socios deciden hacerlo a las bravas… ¿Por qué? Pues porque, aunque tal vez haya que cambiarlas, la Constitución tiene una serie de herramientas que permiten hacerlo. ¿Qué no había pasado nunca? Cierto. Pero en los últimos años han pasado tantas cosas que no deberían haber pasado…. Incluido el 1-O, por si a alguien le queda alguna duda. El presidente dice que acatarán la medida aprobada por 6 votos a 5 por el Constitucional, pero que tomará las medidas necesarias para que pueda realizarse la reforma. Feijóo ¿qué quiere? Pues que Sánchez renuncie a su reforma unilateral… Todo esto es, verdaderamente bochornoso. Si hay medidas para evitarlo, si las había, Presidente ¿por qué no las ha utilizado hasta ahora? Y Sr. Feijóo, ¿no sabe usted que para ser político es preciso conseguir alcanzar acuerdos y que para eso uno y otro deben dar su brazo a torcer sin que medien sus intereses y solo a favor del pueblo del que emanan los poderes del Estado? Es de primero de Democracia… ¿Y quién es el más «demócrata»?, como siempre Pablo Iglesias, que habla de «golpe», e insta a la gente a salir a la calle. Al enfrentamiento, a la violencia, a dividir…

Por cierto ¿qué es eso de que los funcionarios podrán perder su puesto si suspenden y vuelven a suspender las pruebas de desempeño del Gobierno? Madre mía… Si esto es así, acabarán echando a todos los políticos…

Miércoles

Frivolicemos. ¿Qué el gran amigo de la expareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha aprovechado la ruptura para intentar colarse en el corazón de la traicionada reina de corazones? ¿Que podría ser su nuevo novio? Eso parece. Se trata de un tal Hugo, creo que inversor enTuenti y con muchísima pasta tras venderlo… No sé más de él. Solo una cosa, esa sí: que el código de honor de mis amistades dice «no te enrollarás jamás con la ex/ el ex de tus amigos/as». Vamos, que eso no se hace, hombre… Luego lo justificaremos todos, pero está feo. Muy feo

Tamara Falcó y Hugo Arévalo FOTO: KMJ GTRES

Jueves

No me ha tocado la lotería. O sí. Solo lo barato se compra con dinero. Quienes no se pueden pagar la compañía de tantos seres queridos son los ucranianos. Ucrania sigue en guerra. Por el malvado de Putin, el villano indiscutible, sí. Pero Zelenski, el bueno y admirado Zelenski, se va a EEUU sin haber conseguido cerrar un acuerdo en todo este tiempo. La guerra de Ucrania ha de pesarnos a todos en la conciencia. También a Zelenski y a Biden y a todos los dirigentes que siguen sin encontrar el camino para atajar esta situación terrible, esta tragedia llena de muerte y destrucción. Ya sé que Putin es el peor de todos y ojalá le toque la esquina más caliente del infierno para toda la eternidad…, pero el resto ¿es que no podemos hacer nada, señores dirigentes del mundo? ¿De verdad que no?

Viernes

23 de diciembre. Son muchos los que se van para volver por Navidad. Vale. Bien. Perfecto. No hay mayor regalo que reunirse y abrazarse. Pero para eso hay que llegar. Así que, cuidado en los 18,2 millones de desplazamientos que tráfico tiene previstos. Y Feliz Navidad (otras fiestas tendrán otro nombre, esta, en concreto, tiene este. Por si alguien lo duda).