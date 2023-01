Belén López: “En la música y la actuación, soy una degenerada”

Rebosa arte por cada poro de su cuerpo, y aunque buena parte del público la conoce por su faceta interpretativa, Belén López también se desenvuelve como pez en el agua en la industria musical. Tras el éxito cosechado con «Mil mujeres», un himno contra la violencia de género, la actriz y cantante estrena «Sillita de oro» junto a Añil Fernández, Lin Cortés y Lucía Fernanda. El tema es un fiel reflejo de la energía positiva y optimismo que la sevillana muestra a lo largo de su entrevista con LA RAZÓN: «Yo elijo sonreír y exprimir mi vida. Yo también tengo mis problemas, pero siempre tiro hacia adelante, si no, ¿para qué estamos aquí?».

Acaba de lanzar «Sillita de oro», un villancico… ¿Cómo surge este proyecto?

Es de donde yo me nutro. Es de Lorca, y le hemos dado el nombre de «villancico lorquiano» por las fechas en las que ha salido, pero podría ser lo que quisiéramos… Me parecía muy interesante hacerle un homenaje con una canción muy cercana para mí y para Añil Fernández, Lin Cortés y Lucía Fernanda. Ellos son garantía de muy buen sonido. «Sillita de oro» es para todos, sin excluir a nadie nunca.

Gran parte del público la conoce más por su faceta como actriz. ¿Qué arte le vino antes?

Esto es como lo de la gallina y el huevo (ríe). La verdad es que tengo mucha suerte de dedicarme a lo que más me gusta, de haber encontrado mi don y de poder desarrollarlo. Ahora mismo, las «1.000 mujeres», que es el centro de todo, se están expresando a un nivel exagerado, en todas mis caras. La gente me conoce más como actriz, pero yo he cantado desde chica, y voy a seguir haciéndolo. En realidad, yo me dedico al arte porque tengo una necesidad de expresarme, y si no la tuviera, estaría haciendo otra cosa. Esa faceta mía está ahí y viene pisando fuerte, llegan unos temas muy guays. Mi próximo disco trata de la conexión y de vibrar a 432 Hz.

«Mil mujeres» se ha convertido en un himno contra la violencia de género, en un momento en el que ciertos sectores vuelve a negar esta lacra…

Bueno, lo negarán porque, igual, no lo quieren ver, pero está ahí, está latente y sigue ocurriendo. Esto es el día a día y tenemos que seguir currándolo. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero es así… En realidad, se puede ir mucho más deprisa, pero los tiempos son los que son. Con las armas que tenemos, vamos a luchar. Yo me expreso a través del arte y, al final, lo que hay que decir, se dice, porque la fuente está ahí y nos coge de transmisores a los que nos podemos expresar.

¿Siempre ha querido ser artista o ha tenido un plan B?

Sí, yo, como todo el mundo, tengo mis miedos e intento quitármelos todos los días. Siempre he sabido que quería ser actriz, porque, aunque en mi familia no había, sí teníamos un hotel y venían muchos actores a hospedarse, y así me fui forjando. Luego, tuve la suerte de formarme en el Centro Andaluz de Teatro, uno de los mejores… Los sueños se pueden perseguir, podemos hacer florecer nuestro don y el de los demás. Yo lo hago a través de mis personajes y de mi música, y estoy en un momento de explosión artística muy feliz.

Belén López FOTO: Chesco López Artist Publicist

¿Qué le queda por hacer? ¿Algún sueño frustrado?

Me quedarán muchos, porque cada día me levanto, respiro y lo que vaya viniendo… No tengo una rutina, cada día me gusta sorprenderme. Por ejemplo, nunca pensé que viviría fuera de Sevilla, y fíjate, la vida me coloca en otros sitios. De ahí que diga que soy una «degenerada» cuando me preguntan por mi género de música, porque toco todo lo que me da la gana. Nunca he pertenecido a ninguna tribu, me mezclo con todas, y con la música y la interpretación me pasa lo mismo.

¿Hay algo que no haría nunca, ni por todo el dinero del mundo?

Ahí entran en juego los valores. Nunca traicionaría a un amigo, evidentemente, aunque nunca se sabe la situación en la que puedes estar… Me quedan muchas cosas por hacer, yo soy peluquera y no es que eso sea un plan B, es algo que me sale de las manos y que también forma parte de mí, de las «1.000 mujeres». Mi madre me enseñó el oficio y lo sigo ejerciendo.

Sobre la reciente polémica que ha salpicado a «MasterChef Celebrity», ¿puede contar como fue su experiencia?

Todos tenemos que saber lo que es «MasterChef». Es un «talent show» maravilloso al que estoy muy agradecida, porque me ha dado la oportunidad de aprender el arte culinario, que es algo tan importante y que te deja crear tanto… Es verdad que hay mucha presión y que uno quiere hacerlo muy bien, y «MasterChef» es una sorpresa continua. Es un juego constante y tienes que saber a dónde entras: o lo disfrutas o lo sufres. Mi experiencia es muy positiva y estoy muy agradecida.

Hace poco fue el aniversario de la muerte de Verónica Forqué. ¿Qué balance hace sobre el debate que se generó en torno a la importancia de cuidar la salud mental?

No ha cambiado nada, y, además, el número de suicidios entre jóvenes es cada vez más grande. Yo creo que es por las expectativas que se crean... Por eso, es tan importante cuidar la salud mental, yo llevo haciéndolo desde pequeña porque, por desgracia, en mi familia viví otro suicidio y es muy fuerte, tienes que armarte muy bien. Hay que cuidar mucho la salud mental, limpiar el jardín, porque muy fácilmente se va a ensuciar. Somos química y tenemos que tener la responsabilidad, con nosotros y los demás, de estar trabajados y ubicarnos en nuestro centro.