Verónica Forqué la vuelve a liar en ‘MasterChef Celebrity’: sus incontables peleas con Belén López

Conflictos

Después de la emotiva expulsión de Eduardo Navarrete, el formato ‘vip’ de MasterChef ha vivido este lunes su novena gala. Una gala que ha comenzado de manera especial, y cuya estética del plató ha estado ocupada por un juego de la oca gastronómico. Los concursantes han simulado ser las fichas, y todos ellos han ido tirando un dado que les llevaba a diferentes casillas, las cuales contenían un ingrediente a incorporar en sus respectivas cestas para posteriormente elaborar un plato de estilo libre con los mismos.

Además del talento que cada aspirante demuestra en los fogones, los encontronazos y las diferencias entre los concursantes y sus diferentes polémicas también copan los titulares en los medios de comunicación. Y sino que se lo pregunten a Verónica Forqué. La actriz deja claro en cada gala que no tiene pelos en la lengua y que su carácter no es precisamente fácil. Ha protagonizado enfrentamientos con diferentes compañeros pero, sin duda, Belén López es la que se lleva la medalla de oro como rival.

Verónica Forqué y Belén López FOTO: tve

Ambas han vuelto a compartir equipo y ya ha quedado claro que no se entienden. Si bien es cierto que en otras galas, Belén se mostró muy crítica con la actitud de su compañera, parece que Verónica Forqué no aprende de sus errores. Unos errores que la audiencia ya no perdona desde que esta ha cruzado ya todos los límites del espectáculo: “Me ves a mí capaz de tirar las raspas? Pregunta Forqué a su compañera, quien le ha respondido que “estaban en un papel”. La respuesta de la veterana actriz no ha tenido desperdicio: “¿Y tú te crees que la comida se pone en un papel de mierda?”. Unas palabras que son el colofón de más de tres horas de ataques y menosprecios a sus compañeros. Y claro, muchos usuarios en redes sociales se muestran

"Yo no he tirado las raspas". "Estaban en un papel lleno de mierda". Verónica Forqué siempre es FANTASÍA, estoy ahogada. #MCCelebrity pic.twitter.com/gfZon3Ui9I — FrikiTV (@FrikiTV1) November 8, 2021

Muchos piensan que Verónica Forqué intenta tapar sus defectos con su peculiar sentido del humor. Un humor que parece que los propios jueces del formato también comparten, y es por eso que no se ha penalizado en ningún momento a la intérprete por el inapropiado comportamiento que ha manifestado y manifiesta en numerosas ocasiones. La audiencia mas crítica incluso ha pedido en más de una ocasión la expulsión disciplinaria de la protagonista. Un llamamiento ignorado por parte del programa.