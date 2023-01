La carta con la que Isabel Preysler habría cortado con Vargas Llosa: “Esto no es un hotel”

No ha pasado ni una semana desde que se dio a conocer la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa y ya se cuentan por decenas las versiones sobre esta separación. La revista “¡Hola!”, la misma en la que la socialité confirmó que tomaban caminos separados, aseguró que fue ella quien tomó la decisión tras presenciar “una escena de celos infundados”, pero en los últimos días han cogido fuerza los testimonios que señalan que fue el escritor quien se fue de casa. Incluso cuentan que se negó varias veces a casarse con la Reina de corazones, por más veces que ella se lo pidiera.

Ahora, Paloma García-Pelayo desmiente tajantemente estos rumores, y asegura desde “El programa de Ana Rosa” que Isabel Preysler está profundamente “decepcionada” con Mario Vargas Llosa por no frenar o desmentir los rumores. “Con las mentiras que se están diciendo... Se pregunta el motivo por el que Mario no para todo lo que se está diciendo”, señala la periodista. Según la colaboradora, lo que más molesta a la filipina es que se dé a entender que era ella quien quería casarse con el escritor, y acusa a los hijos de este de difundir las habladurías.

“Entiende que sus hijos o la familia estarían alimentando que se ha roto porque no se casaban”, recalca García-Pelayo. Del mismo modo, la periodista confirma la primera versión que se dio en la revista “¡Hola!” y que apunta a lo celos de Vargas Llosa como detonantes de la ruptura. La periodista asegura que Preysler envió una misiva al Premio Nobel de Literatura en la que manifestaba su hartazgo y le advertía de forma contundente. “No es un mensaje, sino una carta donde le reprocha esa actitud de celos. Le dice que su casa no es un hotel. Patricia (la exmujer de Vargas Llosa) sabe que él es así, pero ella no lo iba a aguantar. Le prohíbe volver a su casa”, indica Paloma García-Pelayo.

Por su parte, Mario Vargas Llosa ha roto hoy su silencio, y aunque ha confirmado su ruptura con Isabel Preysler, ha desmentido que los celos sean los culpables de la misma: “No es verdad. No son ciertos. Los motivos de la ruptura no existen”.