La foto del apasionado beso de Joaquín Prat y su nuevo amor

Desde que se dio a conocer el divorcio de Joaquín Prat y Yolanda Bravo tras doce años de relación y un hijo en común, han sido varios los nombres femeninos que se han vinculado al presentador de “El programa de Ana Rosa”. Reacio a pronunciarse sobre su vida privada, el periodista apenas comparte detalles sobre esa “nueva ilusión” con la que ha rehecho su vida, aunque sí ha reconocido en varias ocasiones que vuelve a estar enamorado.

La afortunada es Alexia Pla, una enfermera valenciana a la que conoció este verano en Ibiza -donde ella tiene una clínica de estética- y con la que consolida a pasos agigantados su relación, a pesar de la distancia. Y aunque, por el momento, prefiere vivir su amor en un discreto segundo plano, de vez en cuando coparte con sus seguidores una apasionada fotografía que da buena cuenta del amor que ya se profesan.

Joaquín Prat lo ha vuelto a hacer y ha publicado una imagen en la que ambos aparecen fundiéndose en un apasionado beso, ante una preciosa puesta de sol. “Un día sin su noche y una noche sin su día”, escribe la mano derecha de Ana Rosa Quintana en su cuenta oficial de Instagram.

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Joaquín Prat comparte una fotografía en la que muestra su amor a su nueva pareja, aunque, de momento, prefiere no mostrar el rostro de la mujer que le hace sonreír. El pasado mes de noviembre, publicó otra fogosa imagen en la que aparecía recostado en el vientre desnudo de su acompañante, en una habitación con vistas al horizonte. Ninguna duda cabe de que el periodista atraviesa un momento muy dulce, tal y como él mismo ha detallado. “Estoy enamorado y desde que lo estoy, he adelgazado”, reveló en el matinal de Telecinco.