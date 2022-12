Joaquín Prat responde al asesino y descuartizador del que ha recibido un espeluznante christmas

Hace varios meses, cuando aún no había regresado Ana Rosa Quintana, el presentador Joaquín Prat compartió con la audiencia de Telecinco la dura realidad que vive su hermano. Su hermano, que desde hace mucho tiempo atraviesa problemas de drogadicción, apareció en una conexión en directo en un programa de otra cadena, asegurando ser el hermano de Joaquín. En ese momento Joaquín y su familia no tuvieron problema en compartir su dura historia por redes, como también ha hecho hoy en Telecinco aludiendo a otro suceso de su vida personal.

«Me hizo ilusión recibir un christmas navideño. Lo que pasa es que me dio un enorme escalofrío de pensar quién era el remitente, sobre todo pensando en la familia de su víctima», ha reconocido Joaquín Prat. Dicho remitente se trata del Rey del Cachopo, condenado a 15 años de cárcel por matar y descuartizar a una mujer. Sus demás compañeros corroboraban el suceso y además aseguraban que la «felicitación» se extiende a otros miembros del equipo del programa de Ana Rosa, como Isra López.

«Estimado Joaquín: Te deseo unas felices fiestas y un próspero 2023 lleno de buena salud y felicidad para ti y tu familia y que logres mucho éxito en todos tus proyectos. Espero que, ya en breve, acabe esta injusta y descabellada situación y podamos vernos en libertad y saludarte», integraba el mensaje de la felicitación que ha sido mostrado durante el programa.

Joaquín y la propia Ana Rosa no han querido dar más visibilidad a este criminal y Joaquín finalizaba: “Quien no tiene proyectos es Heidi, su víctima. Quien no tiene ya unas Navidades felices, como las que en cierto modo vamos a poder disfrutar nosotros y ustedes, es la familia de Hedi. Porque este señor la mató y la descuartizó”