Joaquín Prat deja claro qué piensa de Sonsoles Ónega tras su salida de Telecinco

Ya han pasado varios meses desde que Sonsoles Ónega protagonizó una de las salidas más abruptas y polémicas que se recuerdan en la pequeña pantalla. De un día para otro, se anunció que la presentadora dejaba su puesto en Telecinco para emprender una nueva aventura en la cadena rival, Antena 3, y muchos medios publicaron entonces que ni siquiera los altos mandos de Mediaset conocían la decisión que había tomado. Incluso se comentó que su anterior jefa, Ana Rosa Quintana, no se había tomado nada bien su marcha, al igual que varios de su antiguos compañeros.

Nada más lejos de la realidad, Joaquín Prat, su sustituto en “Ya es mediodía”, ha dejado claro en la tarde del 30 de diciembre que tanto él como el resto del equipo del formato le siguen guardando un inmenso cariño a Sonsoles Ónega. A escasos minutos de dar por finalizado el programa, los colaboradores y demás compañeros han brindado con champagne para celebrar el fin de año, y ha sido entonces cuando Joaquín Prat ha enviado un cariñoso mensaje a su predecesora: “Sonsoles, te mando un beso. Estate tranquila, que te los estoy cuidando”. Unas palabras que los presentes en plató han aplaudido, demostrando así que guardan un buen recuerdo de la periodista.

Sonsoles Ónega en su nuevo programa de Antena 3 FOTO: ANTENA 3

Lo cierto es que, tras la polémica, fue la propia Sonsoles Ónega quien explicó en “El hormiguero” que procedió como debía en su salida de Telecinco y que, al contrario de lo que muchos afirmaban, sí puso en aviso a los altos mandos de la cadena.

“Con mucho dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron los dos días más angustiosos de mi vida. Se lo dije a Paolo Vasile, en una reunión que duró horas, al que agradezco la oportunidad que me dio porque de no haber sido así no estaría aquí. No pensé que se iba a montar esto tan monumental. Pasé casi una semana sin habla, en shock”, señaló ante Pablo Motos.