No te pierdas nuestro Bazar de Reyes especial para ti

Llega la noche más mágica del año, donde Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente son los auténticos protagonistas junto con los niños, que ansían su llegada desde el principio de las vacaciones de Navidad.

Aunque muchos ya reciben sus regalos el día de Navidad, nuestras tradiciones siguen teniendo gran peso en la mayoría y tanto el dulce por excelencia, el Roscón de Reyes, como las cartas a sus majestades y los posteriores regalos triunfan en nuestro país y también al otro lado del charco en los países con los que compartimos lengua materna.

Y este año te animas a hacer tu propio roscón, en la página web de Susana Pérez, Webosfritos, podrás seguir el paso a paso para que veas cómo huele tu cocina al sacar un auténtico roscón casero que es una delicia.

Si eres de los que prefiere comprarlo hay multitud de opciones, como una de las favoritas de la jet, los dulces de Paula Babiano con su pastelería que envía a toda España, Balbisiana.

Una vez que hayas dejado bebida y un trozo de roscón para sus majestades, es el momento de que ellos dejen sus regalos si has sido buen@, o un trozo de carbón si podías haberlo hecho mejor.

La lista de regalos en estos momentos es un poco complicada, porque tener, tenemos de todo, y los niños ni os cuento, pero las tradiciones mandan, así que vamos a recopilar algunas ideas para que te sea más fácil y sus majestades lleguen a tiempo en esta noche mágica.

Para los más sibaritas:

Las cajas de regalo de Cristina Oria son inconfundibles y un éxito asegurado: su famoso foie, sus vajillas en blanco y negro, también su roscón, sus aperitivos, … acertarás seguro.

Las cajitas de joyas más famosas son de color turquesa, ya lo decía la famosa Audrey en Desayuno con diamantes, “Cuando me siento así de triste, lo único que me ayuda es subir a un taxi e ir a Tiffany’s. Me calma los nervios enseguida. Es tan silencioso y soberbio. Allí no puede ocurrir nada malo” y desde luego abrir una de sus cajitas puede ser la clave de la felicidad momentánea.

Las piezas de Abe the Ape no dejan indiferente a nadie, apuesta por sus platos con ilustraciones tan emblemáticas como las Chicas de Oro, o su jarrón inspirado en Alicia en el País de las Maravillas.

Y hablando de vajillas, la que ha creado la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo con la firma de sushi, Sushitta alegrará tus mesas y tus sobremesas.

Una escapada al hotel y a su restaurante La Hacienda del Hotel Bahía del Duque en Tenerife sorprenderá a los paladares más exigentes en un entorno inigualable.

Para las más fashion :

¿Sabían que la diseñadora de las piezas más deseadas en Instagram, Coosy, es la misma que la de la marca más deseada por la jet, the IQ Collection? Bueno, en este caso comparte titularidad con la marquesa de Almenara, la siempre elegante Inés Domecq. Cualquiera de sus piezas será un must en el armario de la afortunada que las reciba estos Reyes.

Si eres fan de Carolina Herrera te encantarán sus charms de belleza: Perfumes lucky Charms con frascos personalizables y en preciosos tonos pastel, o sus sombras de ojos Chic Mono con fabulosos acabados.

Y si te gusta apoyar a las marcas sostenibles con prendas artesanales y 100% españolas, la firma vasca Mandarino Limón podrá hacer las delicias de cualquier fashionista con alma, con su mono Catalina de pana negro con volantes y cruzado en la espalda.

Para los más cocinillas:

Las freidoras de aire son un must, hay miles de recetas, llevan poco o nada de aceite y todo el mundo quiere una. La Freidora de aire 6 en 1 con compartimento doble Ninja® Foodi® MAX Dual Zone (9,5 L) tiene una edición limitada en cobre y hasta seis funciones personalizables.

Para las amantes de lo beauty:

Un secador rápido, bonito y eficiente y que no haga sufrir al cabello es un regalazo, como el SHARK STYLE iQ con aire ionizado.

El cofre 4D Dynamic Benefit de Silvia Moreno, con lo mejor de la cosmética coreana, con un tratamiento multifuncional para lograr un efecto lifting en casa. Contiene un Serum de Ácido hialurónico, un Serum de Vitamina C, un Serum de MGF con péptidos de cobre que tensa y suaviza la piel; y una Crema Reparadora que repara la barrera de defensa de la piel.

El neceser Tratamiento Rejuvenecedor- Tu día completo de Laboratorios Babé incluye la crema de día y noche, y una suscripción a la App de Facetoned disfruta de 1 mes de pilates facial con la App Facetoned®; que te ayudará a alcanzar tu mejor versión tonificando los músculos de tu rostro.

Para los que lo tienen todo:

¿Y si les regalas tiempo? Tiempo para cuidarse, con el cofre Haute Rejuvenation de La Prairie para rejuvenecer la piel y parar el tiempo, enriquecido con la fuerza del platino y con 5 productos como la Loción, Elixir de Día y de Noche, la Hidratante y el contorno de ojos. Y lo mejor es que incluye los formatos de viaje para llevarlos siempre en el neceser.

Un reloj de Tag Hauer es un legado que podrá pasar de padres a hijos. Nunca subestime el poder del tiempo. Sobre todo, si son amantes de la Fórmula 1 con este reloj de acero tan especial y no apto para todos los bolsillos.

Para los chicos que se cuidan:

¿Buscas una rasuradora inalámbrica para tus acabados perfectos y más creativos? JATA te invita a probar su nueva Cortapelos Rasuradora. El accesorio más bonito y económico Made in Spain de la nueva línea beautifyer de JATA. Este cortapelo te permitirá cortar el pelo, cambiar los contornos y también afeitar la barba y el cuerpo gracias a su cuchilla de acero inoxidable de alta resistencia. De venta en Amazon.

Para los que cuidan su cuerpo y su mente :

Un cofre de autocuidado holístico con la firma The Great Fusion, Self Discovery kit, una colección que une la tradición botánica y la fusión de tres ingredientes ancestrales: CBD, CICA y Avena. Es la fusión perfecta entre la más avanzada biotecnología y extraordinarios principios activos. Alimenta tus sentidos para sumergirte en una experiencia de belleza holística que forma parte de tu día a día.

El Ritual Equilibrante del spa del renovado Hotel Rosewood Villamagna está enfocado en ayudar a las mujeres durante la premenopausia, menopausia y postmenopausia, con un enfoque práctico para el bienestar, verdaderamente holístico.

Una estancia en un hotel boutique en el paraíso portugués de Comporta, AlmaLusa Comporta es el único hotel del pueblo de Comporta y el único de la zona que se encuentra a pocos pasos de una playa, por lo que se encuentra en una ubicación privilegiada para los entusiastas de la costa y los amantes de la naturaleza, y con instructores de HiiT y yoga.

Un tratamiento facial a base de células madre pluripotentes en los centros Poom de Silvia Moreno, tanto en Madrid como en Málaga. El tratamiento favorito de las actrices y actores para lucir impecables en cualquier alfombra roja.

Para los que aman el verano:

Y no les gusta nada estar tan blancos como la nieve que no llega a caer en nuestras pistas de ski, el On-the-Glow-Bronze de Pixi Beauty te permitirá lucir un bonito bronceado todo el año.

Las escapadas a cualquier lugar con sol serán bien recibidas y hay multitud de opciones en los cofres Wonderbox: como Tres días de spa & Relax, Desconecta dos días, Mil y una noches, etc. Para una persona sola o en compañía.

Para los adultos que quieren recibir juguetes :

Porque no solo los niños quieren juguetes el Día de Reyes… los adultos quieren, pero juguetes eróticos sugerencias especiales de Wow tech, desde Womanizer con una Edición especial de Marilyn Monroe que ha provocado miles de orgasmos en todo el mundo, We-Vibe y Arcwave para todos: los más viajeros, los más enamorados (de sí mismos o de su pareja) y los que lo tienen todo.

Para los amante del oro:

Las mascarilla de Q77+ de oro son un must de belleza, con oro coloidal de 24 quilates, para rejuvenecer la piel y con propiedades antisépticas. Para brillar con luz propia en Reyes y durante todo el año. Mascarilla Gold Booster y Gold Peel Off. En la parafarmacia de El Corte Inglés.

Para los que quieren cuidarse:

Un bono para acudir a un gimnasio puede ser una buena opción, los centros O2Wellness pueden ayudarte a conseguir tu mejor versión.

El Pack de regalo Healthy de Eiralabs contiene un bote de colágeno, Nine Collagen Active, Omega 2.0 Vegan Powder y una velita aromática en una preciosa caja con estos complementos nutricionales y 100% Made in Spain.

Después de los excesos navideños habrá más de uno y de una que quiera que le regalen fuerza de voluntad para dejar de picotear y comer de manera más saludable. Hay una idea de regalo para estas personas que es natural y se vende en farmacias, el bálsamo anti-snacking Siluete Healthy Balm para decir adiós al hambre emocional y a las calorías vacías gracias a su efecto de distracción de los sentidos por el Mentol, la Pimienta de Sichuan o el Aceite esencial de eucalipto entre otros ingredientes.

Y también los excesos con los brindis de más ya tienen solución, con los complementos Luzzid Recovery, un complemento alimenticio con bioactivos naturales que previene la resaca y que también está de venta en farmacias. Contienen 27 ingredientes, entre los que destacan: 10 vitaminas y 8 plantas medicinales como la colina o el cardo mariano, que son eficaces en el alivio de ciertos síntomas de la resaca.

¿Y si te dijera que puedes hidratarte, obtener los beneficios de las frutas y perder saludablemente los quilos de más después del roscón? Con las gelatinas Jelly.B Konjac bebibles Made in Corea (Kotra) Suplementos es posible, ya que son suplementos alimenticios dietéticos para pérdida de peso saludable y natural, 0 gramos de azúcar, baja en calorías y solo 6 kcal por paquete.

Para los más tecnológicos:

El éxito este año es el bolígrafo de impresora 3D para niños y no tan niños, con filamentos de plástico PLA, pantalla LED y carga USB ha sido el regalo estrella en Papá Noel y se prevé que lo sea en Reyes… eso sí, si lo encuentran disponible, porque está agotado en muchos espacios, como en El Corte Inglés, Fnac, etc. Un aviso para sus Majestades, servidora encontró uno en la tienda online de Lidl, por si les ayuda.

Tener una botella inteligente que se limpia sola es un must para cualquier viaje, excursión, o incluso en el día a día, ya sea en la oficina, en el gimnasio o en casa. Eso es lo que ofrece GLO910 con su botella Pure Bottle, la tecnología UV-C que incorpora en su tapón, destruye el 99,99% de las bacterias y virus, causantes del mal olor y sabor. Disponible en su web y en El Corte Inglés.

Hombres y mujeres tienen la misma preocupación: la caída capilar. El Casco Regenerador láser LLT de Redenhair es perfecto para ayudar a frenar la caída y a que crezca el cabello más fuerte y sano. Ha sido testado y aprobado por la FDA y la Comisión Europea como procedimiento seguro, eficaz y sin efectos secundarios. Se trata del primer casco capilar basado en la aplicación de diodos LED para el tratamiento del crecimiento capilar con luz láser LLLT (Low Level Light Theraphy). Es una terapia equivalente a un tratamiento láser en clínica para el crecimiento capilar, pero en un formato adaptado para el uso doméstico, ha sido diseñado con tecnología “manos libres”, ss inalámbrico, ligero, flexible y duradero, ideal para usarlo en casa o incluso de viaje. En El Corte Inglés.

Para los más comprometidos:

Seguro que el deseo de todos es que termine la guerra de Ucrania, una donación a Save the children o UNICEF permitirá que puedan seguir ayudando a los niños y apoyar a sus familias, tanto en el propio país como a los refugiados.

Y si tienes tu corazoncito seguro que te encantará ayudar a la Fundación Menudos Corazones que ayuda a los niños con cardiopatías congénitas y a sus familias, tanto en la investigación, como durante la hospitalización, en la vida cotidiana o tras la pérdida de un hijo. La madrina de honor es la actriz Belén Rueda que tristemente perdió a una de sus hijas recién nacida por una cardiopatía. Tienen tienda solidaria en su web con mucha variedad de productos hechos con mucho amor.

La Fundación Aladina hace una gran labor con niños con cáncer, puedes hacerte socio u organizar un evento solidario con la fundación, o regalar un curso en la Escuela de Cocina Aladina, 100% solidaria. La artista @orlandava en Instagram realiza platos de cerámica pintados a mano con la figura de Mr. Wolf y Caperucita y a cambio donas su precio a la Fundación Aladina para ayudar a estos niños.

Los bebés pelones de Juegaterapia son juguetes solidarios con pañuelos diseñados por celebrities como David Bisbal o Laura Pausini, entre muchos otros y que sirven para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Hay tantas variedades y son todos tan bonitos que no se me ocurre un regalo mejor.

Hay un proverbio africano que dice que para “Educar a un niño hace falta la tribu entera”. Si quieres ayudar en esta labor a los niños ugandeses, la Fundación Malayaka House proporciona un hogar seguro a niños huérfanos, abandonados o vulnerables con atención médica, educación y programas de formación profesional.

Sean buenos y los Reyes se portarán bien con todos. ¡Felices Reyes!