El duro mensaje que Tamara Falcó envió a una amiga antes de perdonar a Íñigo Onieva: “No me desees nunca que vuelva con él”

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero Tamara Falcó e Íñigo Onieva están demostrando lo contrario. Tras su sonada ruptura, la marquesa de Griñón decidió dar una segunda oportunidad al empresario, que le fue infiel con otra mujer en un festival de música de Estados Unidos. Desde entonces, la pareja parece atravesar uno de los momentos más dulces de su vida, a juzgar por las imágenes que han compartido en sus redes sociales después de regresar de su romántico viaje al Polo Norte.

Pero la historia podría haber terminado de una forma muy distinta, teniendo en cuenta los mensajes que Tamara Falcó envió a Paloma Barrientos solo unos días antes de que se produjera la reconciliación. La aristócrata y la periodista mantienen una relación de amistad, y la primera se mostró algo molesta con su colega después de que le deseara públicamente un reencuentro amoroso con Onieva. “Por favor, no me desees nunca que vuelva con Íñigo. Me he dado cuenta de cómo es. La virgen me ha ayudado a ser feliz. Yo, a una amiga que quiero, sería lo último que le desearía”, sentenció la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Tamara Falcó Instagram

Ha sido la propia Paloma Barrientos quien, tras recibir el permiso de Falcó, ha leído este mensaje en “El programa de Ana Rosa”. Al parecer, la marquesa de Griñón se lo envió el día 24 de diciembre, el mismo en que se encontró con Íñigo Onieva en la Misa del Gallo. Solo una semana después, la hija de Isabel Preysler cambió radicalmente de opinión y se se produjo la reconciliación. “No sabes la de veces que me he acordado de ese mensaje y de cómo me enfadé contigo”, dijo posteriormente a la periodista, consciente de que no iba mal encaminada cuando deseaba que perdonara al empresario.