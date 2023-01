Javier Rigau: «Tuve relaciones sexuales con Gina Lollobrigida desde mis quince años»

Javier Rigau se convirtió en un personaje conocido cuando apareció por primera vez con Gina Lollobrigida en Sevilla. La actriz estaba invitada a la feria del caballo como estrella principal. Lo presentó como su pareja y tiempo después anunció en una exclusiva su boda. La diferencia de edad no era importante para ellos pero sí significativa para el resto. Hubo años de felicidad hasta que aparecieron en la vida de la actriz personajes que enturbiaron la cabeza de Gina y la manipularon contra él y contra su propio hijo, según relata el propio Rigau en esta entrevista. Con Andrea Piazzola, asistente de Gina, al que califica de hombre malvado, mantiene un contencioso legal. El empresario catalán da gracias a Dios por haber podido acompañar en sus últimos días en el hospital Pío XII a la mujer de su vida. Nunca se divorció y como nos asegura «por lo tanto siempre seré su viudo». Rigau se ha encargado junto con Milko y Dimitri, el hijo y nieto respectivamente de la actriz, de la organización de la capilla ardiente, entierro y funeral.

-¿Cómo se encuentra?

Estoy mal porque se han removido muchos recuerdos. Es una tristeza Pero doy gracias a Dios por haberme podido despedir de Gina. Cuando su hijo Milko y su nieto Dimitri me llamaron viajé a Roma y he estado con ella hasta que falleció. La dejaron sola en el hospital. Estos últimos años han sido muy tristes. Estaba manipulada, aislada y secuestrada emocionalmente por personas malvadas. Ya se verá la verdad de todo lo que he contado a lo largo de estos años cuando condenen a estos sinvergüenzas. Yo les demandé. Desde el 2010 le destruyeron la cabeza con un lavado de cerebro hecho a través de «la técnica de la persuasión de la mente». La fiscalía de todos los países sabe de qué hablo. Se trata de personas mayores a las que se les pone en contra de la familia y los amigos para aislarla y después la depredan económicamente.

El último adiós a la célebre actriz FOTO: MASSIMO PERCOSSI EFE

-¿Qué fue Gina para usted?

Mi compañera de vida. Yo tenía quince años cuando nos conocimos. Mi familia no tenía ni idea de nuestra relación. Pensaban que le gustaba estar conmigo porque era un chico muy educado. Había amistades y gente conocida en común. Y lo que había, porque ella misma lo dijo en el 2016 en una entrevista que concedió, que al principio era sólo sexo. El amor vino después.

-¿Qué le enamoro de ella siendo tu tan joven?

Nos conocimos en una fiesta de los barones de Portanova que eran amigos de mi familia. Y me vino directa y me llevó adonde quiso. Y que conste que no me escandalizó ni antes ni durante ni ahora.

-¿Qué le defraudó?

Yo era un chico muy educado y mis padre decían medio en broma medio en serio: de ser un lord inglés, un principito, has pasado a ser un hombre vulgar desde que estas con la italiana. Desde mis 15 años, ella venía a España para mantener relaciones sexuales en una casa de mis abuelos. Allí estaban Florencio y Rosa que formaban parte del servicio. Y guardaron el secreto.

-¿Y qué le aportó?

Cuando ya cumplí 21 años que era la mayoría de edad iba yo a Italia. Mi fiesta era ella. Volvía a mi casa y me llamaba los domingos por la tarde. Y mi padre que no sabía nada comentaba, ¿Pero otra vez? Y ahí quedaba la cosa. Años después, me enfade con mi familia por casarme con Gina, pero nunca me separé de ella. Les di un gran disgusto y tuvimos discusiones muy fuertes pero nunca dejamos de hablarnos.

Último adiós a la actriz italiana FOTO: Alessandra Tarantino AP

-¿Qué destacaría de ella?

Un carácter fuerte, era una mujer con sentido del humor que fue apagándose con los años. Y más aún cuando su empleado Piazzola y los suyos la convirtieron en una marioneta. Tenía una debilidad mental y con un ego patológico. Era terreno cultivado para que a esta mujer la manejaran y la anularan.

-Imagino que no lo pasaría bien...

Hubo críticas muy duras contra mí. Claro que lo pase mal. Se dijeron barbaridades incitada por ese hombre. Cuando salió la noticia de nuestra boda fue terrible.

-¿Cómo recibió la noticia que público Gina en la que decía que nunca estuvisteis casados?

Me gustaría que por fin esto quedara aclarado. Soy el viudo de Gina Lollobrigida pese a quien pese. Ese procedimiento se archivó en España como denuncia falsa y en Italia tuve la absolución con fórmula plena. El fiscal no pudo ni recurrir.

-¿Entonces nunca se divorció de Gina?

¡Qué va! A través del criado Andrea Piazzola, que tenía poderes, pidió la nulidad del matrimonio. Nunca se dio. La iglesia se opuso a la nulidad y lo que hizo fue dar una dispensa que equivale al divorcio canónico, pero el matrimonio civil seguía intacto. Hoy día sigo casado con Gina. Bueno, ahora soy el viudo. Y quiero dejar claro que nos casamos por el régimen de separación de bienes que impera en Cataluña.