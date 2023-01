Juana Martín, la gitana andaluza que pone a Louboutin a sus pies

Son pocos los nombres españoles que han conseguido desfilar en la alta costura de París. A creadores como Balenciaga, Rabanne, Raphael o Josep Font se les unió el pasado verano la cordobesa Juana Martín, que triunfó con una colección con claro sabor a su tierra, Andalucía. Tal fue su éxito que hasta el propio Christian Louboutin, el zapatero más icónico de París, colaborará con ella el próximo 26 de enero, cuando regresará otra vez a presentar sus propuesta en esta exigente pasarela, a la que llega con una colección, ‘Orígenes’, que habla de momentos de su infancia, de la playa, la familia y del sabor de Málaga, tierra que se disputa con su Córdoba natal los amores de una creadora racial, exquisita y única.

¿Es más difícil llegar a París o mantenerse?

Es difícil llegar y es difícil mantenerse, pero parece que la sensación de la gente es que es muy sencillo llegar. Nadie sabe realmente todo lo que hemos luchado para esto. Llevamos seis años trabajando la ciudad, sin ayuda de nadie y sin ningún patrocinador oficial, a excepción de algunas colaboraciones como vamos a tener de Málaga de Moda, la Diputación de Málaga o Cajasol. Que la Federación Francesa se fijen en ti es complicado, y en todas las ediciones hay que volver a repetir el mismo procedimiento: te examinan cada temporada, tienes que volver a rellenar el cuestionario que te hacen, rellenar el formulario, contar con un padrino…

¿Cómo consigue este fichaje?

Fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestra agencia en París y espero que sigan con nosotros más adelante. Colaboramos con artesanos andaluces, como Plata Pura, pero también es importante que los creativos internacionales, como es el caso de Louboutin, unan fuerzas con nosotros.

Andalucía’ fue el desfile con el que se presentó en la alta costura parisina el pasado julio y ahora regresa con ‘Orígenes’, ¿por qué le llama tanto la tierra?

‘Orígenes’ tiene mucho los lugares donde yo me inspiraba, de mis vacaciones en Málaga con mis padres y mis tíos en la primera línea de playa, disfrutando el verano en la hamaca, de ese pasado que hace que hoy estemos aquí.

Una modelo luce una creación de la diseñadora Juana Martín

Con una vida entre Córdoba y París, ¿se permite todavía esos lujos de escapadas?

Es imposible volver a esos momentos. Hay cosas que hecho mucho de menos. Mi padre ya no está con nosotros y yo busco no perder esa esencia ni la ilusión que tenía entonces. Ahora tengo muchas más responsabilidades que antes. El mundo ha cambiado, la pandemia me hizo reinventarme y busco seguir luchando.

Dior desfiló el año pasado en Sevilla y usted parece que conquista París, ¿Francia sigue fascinada por España?

Es que tenemos una artesanía excepcional por nuestra historia. Faltan eso sí ayudas para que subsistan esos artesanos. Tenemos grandísimos bordadores, orfebres, como la gente de Plata Pura con la que trabajo, que son joyeros casi ancestrales. Además, nuestro país es de los que más inspiran y nosotros no renunciamos a nuestro ADN, porque es precisamente de donde queremos beber.

¿Esa crisis de la artesana usted la ha notado directamente?

Es muy complicado, por ejemplo, encontrar costureras jóvenes que se quieran dedicar a ello. Ahora la gente se quiere dedicar al diseño, pero en mi caso, yo me he pasado toda la vida cosiendo.

Estaba acostumbrada a ser uno de los nombres de más en Madrid, ¿cómo es verse “sola” en París?

Mi equipo ha conseguido me sintiera protegida. Me he sentido sola por los organismos oficiales, que no ven la importancia y el esfuerzo que supone ser la única mujer, española y gitana, en haber llegado hasta aquí. Hemos hecho historia, lo quieran o no. ¡Ahora mismo no sé ni dónde meter toda la prensa, nacional e internacional, que tengo confirmada para el desfile!

¿Que la reina visitará un diseño suyo sería un gran apoyo?

Doña Letizia es una cara visible importantísima para cualquier diseñador. Es un orgullo que haga siempre marca por el mundo.