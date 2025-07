Alejandro Nieto, angustiado tras desaparecer un amigo en mitad del océano

Ser amigo de Alejandro Nieto con lleva sus riesgos, teniendo en cuenta sus últimas publicaciones. Eso sí, nadie negará que el televisivo modelo lo da todo por sus amistades, removiendo cielo y tierra si hace falta para encontrarlos. Y es que un nuevo amigo del concursante de ‘La isla de las tentaciones’, entre otros realities de Telecinco, ha pedido la ayuda ciudadana para encontrar a uno de sus íntimos, tras aparecer el otro que andaban buscando en mitad del mar.

Se trata de Borja Guerrero, un joven de 36 años al que han perdido la pista y no logran localizar. Se asegura que es muy conocido en Cádiz, aunque por su tierra hace ya varios días que no se le ha vuelto a ver. No has indicios de dónde podría haber ido o si su desaparición es voluntaria, accidental o forzada. La desesperación de sus seres queridos es creciente en estos momentos, de ahí que estén haciendo lo imposible para mover su imagen y dar con él. El mejor escaparate posible ahora son las redes sociales y los medios de comunicación.

Alejandro Nieto, desesperado en busca de su amigo

Al joven influencer, que recientemente ha vivido una noria de emociones con la ruptura de su novia Tania, para después regresar con ella, ahora está de nuevo con una gran angustia. Su amigo Borja ha desaparecido y nadie sabe dónde está. O al menos nadie de sus conocidos, de ahí que haya decidido ampliar los horizontes y preguntar a sus seguidores si tienen alguna información que pueda ayudarles a dar con su paradero. Añaden como detalles clave para identificarle que tiene una complexión normal, mide 1,80 metros de altura, tiene el pelo castaño y los ojos marrones. Las autoridades facilitan además una fotografía.

Alejandro Nieto, como su círculo de amistades y familiares del desaparecido, tienen la esperanza de que se repita la historia. Otro amigo del influencer, José Antonio, también desapareció el mismo día que Borja y se inició su búsqueda, hasta que dieron con él en medio del océano. Había salido de Cádiz en una embarcación de recreo y terminó en el mar, al menos llevaba puesto el chaleco salvavidas, aunque estaba “exhausto” cuando apareció. Ahora las esperanzas están puestas en que Borja aparezca de igual forma, quedándose todo en un susto.

“Han encontrado a Nono, a 40 millas náuticas de la costa, pero de Borja no se sabe nada aún. Ojalá aparezca. No me lo creo, no sé qué pensar”, decía desesperado Alejandro Nieto al no tener noticias de su amigo, mientras que han encontrado al primero “exhausto” en el océano. “Estoy que no sé ni qué hacer. Pero lo visto le ha encontrado un barco americano, han dado la alerta y ha ido un helicóptero y se lo han llevado al hospital. Eso es lo que sé. No sé si es verdad, si no. No sé nada. Yo lo único que quiero es darle un abrazo a mi Borja”.

Y es que él es uno de sus íntimos con el que “hablo con él todos los días de mi vida, es muy amigo mío. Yo no sé qué ha sucedido realmente, no lo sé. Supuestamente cogieron un barco los dos chavales para ir a pescar. No sé, es que no sé exactamente qué es lo que ha pasado, lo que sí sé es que no aparece desde el sábado. La verdad es que estoy preocupado”, reconocía. “Por favor, espero que aparezca. Sea como sea, pero que esté bien. No me lo creo. Ayer me acosté a las 3 de la mañana hablando con colegas de él. Es un personaje muy conocido aquí en el Puerto. Es cantaor, uy amigo mío, por favor, que aparezca. La familia estará fatal, si lo veis, cualquier información es buena. Me lo decís a mí o a la policía directamente”.