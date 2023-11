Los 55 años de Aitana Sánchez-Gijón, más allá de la actriz

Han pasado casi 40 años desde que España conoció a la estrella hispano-italiana en el año 84. Una vez que se estrenó a sus 16 años en televisión junto a Pedro Masó su carrera como actriz no ha hecho más que seguir una trayectoria ascendente. Este 5 de noviembre celebra sus 55 años rodeada de las personas más importantes para ella. Una celebración a la que se le suma sus cuatro décadas ejerciendo como actriz, y en las que ha ganado incontables premios por sus trabajos.

Y es que han sido muy numerosos los éxitos que ha recibido en el ámbito profesional, pero su vida personal también ha estado cargada de desafíos y nuevos proyectos. El pasado noviembre de 2022 Aitana Sánchez-Guijón fue galardonada por la Academia de las Artes Escénicas de España. Este evento supuso un logro más en su trayectoria al que le acompañaron sus dos “cachorros”, como los llama ella cariñosamente, Teo y Bruna Lucademo. La actriz ha expresado en reiteradas ocasiones que sus hijos fueron “un deseo cumplido” y, aunque en ciertas situaciones fue complicada la conciliación, el camino a ser madre fue para ella sencillo. “No fue algo que me resultara frustrante, ni en lo que tuviera que poner mucho empeño. Yo fui madre cuando así lo desee, y no tuve problemas”, relató en una entrevista previa a este premio.

Desde que su figura apareció en la escena pública se ha llegado a considerar como un referente para las mujeres. Sin embargo, Aitana Sánchez ha expresado su negativa a ser un referente basándose en que ella no tiene nada que demostrar y que su trabajo siempre lo ha guiado su vocación por contar historias mediante personajes complejos. “Me gustaría que se entendiera que las mujeres simplemente queremos ser y punto. Yo no quiero demostrar nada. Yo quiero hacer, que me dejen hacer y que me dejen tranquila haciendo y que vean natural que yo haga y que pueda protagonizar historias como 'La jefa' o como 'Malvivir', encarnando personajes complejos donde el género no sea el tema principal. Es a lo que aspiro”, respondía en una entrevista que le hicieron cuando se estrenó su trabajo con ‘La Jefa’.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón JUANJO MARTIN EFE

En cuanto a la herencia de sus hijos hay que señalar que, al igual que su madre, tienen objetivos muy centrados en el arte, aunque en un sentido más musical. Su hijo mayor Teo ha querido dedicarse tras mucho trabajo al mundo del rap. Este año ha iniciado una gira por toda España que se alargará hasta el 2024. Por su parte, Bruna también ha decidido seguir su propia trayectoria después de probar el mundo de la interpretación. El pasado año el single ‘Alas’, que contó con el trabajo de producción de su hermano Teo, fue todo un éxito en el panorama musical actual.