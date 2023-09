Abraham Gutiérrez: "La moda es un trabajo de fondo con muchas renuncias"

Es uno de los nombres más destacados de la industria de la moda patria e internacional. Ha trabajado con grandes como Greg Swales, el fotógrafo de la familia Kardashian, y su firma se encuentra entre las páginas de revistas tan relevantes como Harper’s Bazaar, Vogue, GQ o Esquire, entre otras muchas cabeceras. Abraham Gutiérrez ha elevado el textil español a lo más alto, un currículum impecable que le ha valido para ser miembro del jurado del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que se otorga a los diseñadores en ciernes.

Estudió informática pero acabó en la Moda. ¿Cómo fue?

En Cantabria este tipo de profesiones no se entiende. Mis padres querían que yo estudiara algo «de provecho», como dicen ellos, y estudié informática, pero mi pasión era la moda. Así que me vine a estudiar a Madrid Diseño de Moda, sin conocer a nadie, y poco a poco, estudiando, conociendo a gente, haciendo contactos, trabajando gratis, poniendo copas por las noches… Es una carrera de fondo en la que el reto es continuar.

¿Es una industria tan frívola y fugaz como reflejan algunas narrativas?

Sí es cierto que en moda, dependiendo del nivel, hay una serie de exigencias. No es lo mismo que trabajes en una revista con muy poca tirada que en otra como Vogue, en la que todos nos pegamos por los mejores looks. Lo que se cuenta en algunas películas de que tenemos que estar luchando continuamente es cierto, porque tenemos que compartir algunas piezas que necesitamos para el número con otras cabeceras del mundo.

¿Qué tiene que tener una persona para trabajar con usted?

Es muy importante el inglés, saber hacer un Excel, un PowerPoint… Que sea una persona despierta y con inquietudes. Aquí no hay horarios. Es muy importante la honestidad, no me gusta nada la mentira. Quiero constancia y ganas de trabajar. He tenido becarias que han leído mucho Vogue y creen que eso ya es hacer moda. La moda son muchas horas de trabajo. Yo he renunciado a mucho tiempo libre porque la moda es un trabajo de fondo.

Ha trabajado con muchas celebrities. ¿Es complicado trabajar con ellas?

Cuando trato con alguien la trato desde la normalidad. Valoran la terrenalidad, la serenidad y que les des paz. Yo he trabajado con personalidades fuertes como Paulina Rubio, Mónica Naranjo, Marta Sánchez, Belén Rueda… Es gente muy potente, pero al final me he ganado su confianza y les he dado seguridad. Es fundamental ser sincero.

¿Alguna celebrity de la que se sienta especialmente orgulloso porque la dejó perfecta?

La perfección no existe. Trabajar con los deportistas es muy complicado por el tipo de contrato que suelen tener, pero bueno, no pasa nada, yo me adapto. Yo he trabajado con muchas personas con las que estoy muy contento de haber estado, pero es verdad que ahora mismo estoy muy contento con Paula Echevarría. Estamos haciendo muchas campañas ahora, y solo llevo un año y medio con ella muy feliz.

Paula Echevarría con vestido de gala y botas cowboy. @pau_eche

¿A qué cree que se debe esa conexión?

Somos los dos del norte, tenemos muchas expresiones del norte que nos reímos juntos. Ella está en el mejor momento de su vida a nivel físico, y eso que no hace dieta, solo come sano. Es que trabaja mucho su salud. Se lo que quiere y sé lo que le tengo que poner para estilizarla. Es un lujo trabajar con ella.