Isa Pantoja recibe el alta hospitalaria tras el nacimiento de Cairo: "Hacía mucho tiempo que no me veía sonreír así"

Isa Pantoja está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. El pasado 22 de junio se convirtió en madre de su segundo hijo, el pequeño Cairo, junto a su marido Asraf. El matrimonio comunicó la feliz noticia a través de un comunicado conjunto en Instagram junto a una fotografía de los tres. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribieron en la publicación.

Isa Pantoja recibe el alta tras dar a luz

Tres días después, la hija de la tonadillera ha recibido el alta hospitalaria y ha atendido a los medios que se agolpaban en la puerta del centro médico, protagonizando un bonito posado familiar junto a Asraf y sus dos hijos.

Isa Pantoja y Asraf, emocionadísimos, reciben el alta con su hijo Cairo Europa Press

Feliz y muy emocionada, Isa Pantoja ha desvelado que "ha ido todo muy bien. Estamos muy contentos". Aunque no ha querido revelar si el nacimiento de Cairo fue por parto natural o cesárea, sí que ha confesado que se encuentra "dolorida y agotada", aunque está "muy contenta" porque todo ha ido "súper bien".

Como ella misma ha desvelado, nada más vez la cara por primera vez a Cairo lloró "muchísimo", al igual que Asraf. Sobrepasada por la emoción al recordar el nacimiento de su hijo, la joven no ha podido evitar disimular las lágrimas. "Ay, no puedo ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me veía sonreír así", ha expresado Pantoja.

Al ser preguntada por su madre, Isabel Pantoja, la joven ha reaccionado de lo más tajante. "No me vas a mencionar a ella hoy, ¿eh? O sea, no", ha respondido de lo más tajante la televisiva, dejando bien claro que nada ni nadie va a enturbiar este momento tan dulce que está viviendo junto a Asraf Beno y sus hijos.

Anabel Pantoja se vuelca con su prima Isa

La influencer fue una de las primeras en reaccionar a la feliz noticia del nacimiento de Cairo, el segundo hijo de su prima Isa y primero con Asraf Beno. "Por fin, llegó mi sobrino. Eres una campeona. ¡Felicidades!", escribió en el post. Además, compartió la publicación en un story y añadió: "Os quiero".

Anabel Pantoja ha sido la única del clan que ha pronunciado públicamente sobre la llegada del nuevo integrante a la familia. A su salida del hospital, aunque Isa Pantoja ha confirmado con un gesto de asentimiento que ha recibido muchas felicitaciones, ha evitado desvelar si la de su hermano Kiko Rivera ha sido una de ellas.