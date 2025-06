El diario de Amilibia: Koldo, ¿qué hay de lo mío?

Leo: «Los avisos de Koldo García al PSOE: “Van a aparecer más personas”». Esto se va a convertir en la historia de las caras de Bélmez, o sea, que ya pasa de peli de Santiago Segura con su Torrente, a una de terror con aparecidos y caras espectrales. Muchas caras, tantas como las 250 que le pidieron favores, según propia confesión de Koldo. Durante una buena temporada fue algo así como la Virgen de Montserrat, a la que los catalanes tienen negra de tanto pedir. Rezaban a Koldo, le echaban algo al cepillo, y, hala, a esperar el milagro. Leo más: «Ferraz interfiere para que Koldo no tire de la manta». Tirar o no tirar, he ahí la cuestión, y eso, como casi todo en la vida, depende de las dádivas que se ofrezcan a cambio. Leo también: «El PSOE ofreció pagos y empleo a José Luis Ábalos para comprar su silencio».

Cuentan que Santos Cerdán le prometió en dos ocasione pagarle el abogado y un puesto en una consultora. También tres tertulias y artículos bien valorados. Todo para que no tirara de la manta. Cuando hay corrupción a manta, el sanchismo se lía rumbosamente la manta a la cabeza.

Leo: «Igualdad retomará en septiembre la ley para abolir la prostitución». Bueno, pues ahí tiene el Apolo de la Moncloa su gran oportunidad antes de que los tenores canten hasta La Traviata. Como el Gobierno necesitará el voto de Ábalos para aprobar la ley, el Apolo podría ordenar a Ana Redondo, ministra de la cosa, que sería justo y muy apropiado que las dos voces de oro del célebre trío «La Carlota se enrolla que te cagas» le den unos retoques a la ley con su estilo peculiar: «La Ariadna, la Carlota, la colombiana, y a tomar por culo». Para estas cosas, nada como los expertos.