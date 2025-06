Ábalos demanda a Valeri Cuéllar, la prostituta trans que dice participar en sus juergas

José Luis Ábalos tiene muchos frentes abiertos en los tribunales, pero ha decidido abrir uno más. El que fuese ministro de Fomento del Gobierno de Pedro Sánchez está en el punto de mira de la justicia. Se le investiga en el marco del ‘caso Koldo’ por cuatro supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación e integración en organización criminal. Le sigue los pasos Koldo García y Santos Cerdán, lo que pone al Ejecutivo socialista en medio de una tormenta de corrupción. Eso sí, el presidente ya pidió perdón a la ciudadanía con la esperanza de que fuese suficiente y se pudiese hablar de otro asunto.

Casi. Se sigue removiendo en el escándalo, donde ha entrado en juego Valeri Cuéllar, quien fuese la amante transexual con la que Álvaro Muñoz Escassi fue infiel a María José Suárez. Entra en acción al asegurar que ella es la colombiana a la que hacen alusión en los audios que obran en poder de la OCU y que han puesto en jaque al PSOE y algunos de sus altos cargos. Dice ser una de las ‘chicas Ábalos’, denominación que reciben las prostitutas contratadas con dinero público para que los ministros se desahoguen. Él lo niega y anuncia acciones legales.

Ábalos prepara una demanda contra Valeri Cuéllar

De entre todas las acusaciones que pesan sobre las espaldas del exministro socialista, quizá la que más le ha molestado es que entre las prostitutas había una transexual. Niega haber estado con “ese ser”, además de dejar nuevamente constancia de que “en la vida he estado en una fiesta así, con gente, con escoltas, con interceptación de móviles. Esa película valdrá para otros, no en mi caso, es inverosímil”, se defiende a través de Paloma García Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

Se han intercambiado mensajes por WhatsApp y quiere dejar claro que jamás ha tenido contacto con Valeri, a pesar de que ella dice tener pruebas que así lo demostrarían: “Está más que desmentido y le insisto que lo llevaré a los tribunales al autor de la infamia y a quienes contribuyan a su difusión”, sentencia el político, que sigue empeñado en utilizar el masculino para referirse a la mujer transexual que dice haber participado en sus supuestas juergas sexuales junto a otras siete trabajadoras sexuales.

Además, quien fuese uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez arremete contra la prensa por sacar cada vez más datos escandalosos en su caso judicial: “Mejor averigüen quién está detrás de esa artimaña, eso sí sería información”. No ataca a un medio en concreto, pues ahora que todos coinciden en que sus acciones no han sido del todo ejemplares como político carga a diestro y siniestro contra los periodistas: “Todos se han convertido en la misma cochinera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderá inmediatamente acciones judiciales contra ese impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante. ¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí”, señala lo que cree que enfada al pueblo, sin hacer mención a la corrupción de la que se le acusa.

José Luis Ábalos termina: “Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valeri Cuéllar. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudablemente que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser”. No se mostró tan contundente al ver el nombre de otras profesionales sexuales que le adjudican o de las que él mismo habla en los audios con Koldo. Estas duras palabras hacen que Valeri también vaya a demandarle por transfobia y un delito de odio, que se sumaría a los otro cuatro que le adjudican, al considerarle ahora como “un cerdo en mayúsculas”.