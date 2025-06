Isa Pantoja y su difícil reflexión tras nacer Cairo: “No estaba preparada”

El pasado domingo 22 de junio, Isa Pantoja y Asraf Beno se convirtieron en padres de su primer hijo en común, el segundo para ella. La protagonista estaba pletórica de felicidad por la llegada al mundo del pequeño Cairo, con una sonrisa de oreja a oreja, pero sin mucha gana de hablar. No quería que se le nombrase en su feliz día a Isabel Pantoja, la madre que le ha dado la espalda en tan importante momento, al igual que hizo el día de su boda. Lo mismo que sucede con su hermano, Kiko Rivera, o su cuñada, Irene Rosales, que siguen con su vida sin prestar atención a los motivos por los que es feliz, aunque de manera agridulce.

Ahora, cuando han pasado cuatro días desde que ha dado a luz y tras pasar su primera jornada en casa con su hijo, ha decidido al fin pronunciarse. Lo hace con una sentida reflexión a modo de comunicado oficial compartido a través de sus redes sociales. Una en la que ha explicado todo lo que se le ha removido con esta nueva maternidad, tras haber podido asimilar su llegada y las circunstancias peculiares en las que se ha producido. Y es que para ella no ha sido nada fácil, aunque trate de rescatar el lado positivo de cada instante.

El comunicado de Isa Pantoja tras dar a luz a Cairo

Han sido meses muy convulsos para ella. Más allá de estar alejada de su madre y su hermano y su deseo de que no se les nombre cuando salía del hospital con su hijo en brazos, antes ya ha pasado un calvario. Ha sufrido algún que otro susto médico, ha decidido dejar sus estudios de Derecho al verse desbordada y encima le ha salido muy mal su salida de Telecinco. Lo apostó todo a ‘La familia de la tele’ de TVE y no encontró el éxito y las formas en las que abandonó ‘Vamos a ver’ le deja fuera de la televisión. Siempre le quedarán las redes sociales, donde no solo se hace de oro como influencer, sino que también le sirven como escaparate para sincerarse con el mundo, como así ha vuelto a hacer.

“Estos días han sido de altos y bajos”, comienza describiendo cómo se encuentra Isa Pantoja cuatro días después de haber dado a luz a su hijo Cairo. “Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido tan, pero tan feliz, que no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo. Tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas”, escribe la mujer de Asraf Beno, que también está encantado con la llegada de su bebé.

Comunicado de Isa Pantoja en sus redes sociales Instagram

Pero Isa Pantoja no solo no se sentía lista para “compartir a mi bebé con el mundo”, sino que reconoce además que “no puedo ver fotos embarazada, ni ecos… ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía”. Está en una nube con Cairo en sus vidas y parece que la felicidad se ha instalado en su hogar embriagándolo todo: “Ahora en casa estoy más tranquila y ese sentimiento por suerte cada vez es menor, porque ahora es otra etapa, aunque no seamos uno solo. Y también quiero acostumbrarme a eso. Saber que él está conmigo de otra forma y que puedo besarlo y achucharlo las veces que quiera”, cierra su escrito.