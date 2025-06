Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, ¿pareja más allá del tenis? Los rumores cobran fuerza

Carlos Alcaraz se ha convertido en el digno sucesor de Rafa Nadal en las pistas de tenis, como también lo es Emma Raducanu como una de las grandes del tenis británico. Los amantes de este deporte están ansiosos por ver cómo unen sus talentos con la raqueta, al ser anunciados como dueto en los dobles mixtos del US Open que tendrá lugar en Nueva York a finales del próximo mes de agosto. Pero antes del Gland Slam ya se está hablando mucho de ellos y no tanto como deportistas, sino también especialmente en el terreno sentimental.

Al menos sí en la prensa británica, donde ya han comenzado a surgir rumores que apuntan a que entre ellos hay una conexión que va mucho más allá de la deportiva. Y es que la pareja de tenistas ya ha dado buena cuenta de su sintonía en las redes sociales y en apariciones públicas. Unas fotografías que no han pasado desapercibidas. Tanto, que han despertado la curiosidad de unos y las sospechas de otros, que ya hablan de un posible romance cociéndose a las puertas del Grand Slam neoyorquino.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, ¿más que amigos?

Según apuntan diversos medios británicos, como ‘The Sun’, la buena conexión que existe entre el tenista español y su homóloga británica de ascendencia china y rumana es evidente. Pero van más allá de lo deportivo y hablan de una amistad en la que sus fronteras se estarían desdibujándose, dando pie a pensar que hay algo más especial creándose entre ellos. Y no solo porque ahora formen dueto, sino desde antes. Su buen rollito lo sitúan en Queens, el torneo que ganó Alcaraz y en el que Emma estuvo presente animando a su amigo en varios partidos.

Carlos Alcaraz tras ganar el Roland Garros Gtres

Desde ‘The Sun’ no solo destacan que la joven tenista estuvo apoyando a su homólogo en su encuentro del jueves y del domingo, sino que también terminaron la jornada en el hotel. Destacan lo curioso que les resulta que primero llegase él junto a su equipo y colaboradores, mientras que ella apareciese minutos después conduciendo su propio coche. También tienen constancia de lo que sucedió en el interior del hotel, pues se les pudo ver compartiendo risas, en actitud relajada y visiblemente felices. No era de extrañar pues él se había alzado con la victoria y estaban de celebración. Pero creen que hay algo más.

Y no serían los únicos que sospechan que entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se está forjando una relación que iría más allá de lo deportivo y de la estricta amistad. Dicen que la pareja se ha convertido en la comidilla de los terrenos de juego del tenis y en las competiciones y que “algunos se preguntan si hay algo entre ellos”. Ponen en el foco que “no solo hablaban de ello los tenistas, sino también los trabajadores de la BBC y otras emisoras cotilleaban al respecto”.

Emma Raducanu, de sólo 18 años, sujeta el trofeo de campeona del US Open Seth Wenig Agencia AP

Emma Raducanu ya se ha pronunciado al respecto cuando le han preguntado por estos rumores, cuando el rey Carlos III de Inglaterra le otorgó la Orden del Imperio Británico: “Me alegro de que estemos proporcionando entretenimiento para todos. No estoy enterada hasta ese punto, pero parece que en internet se lo están pasando bien con nosotros”, reconocía a la BBC, que fija su amistad en 2021, antes de que alcanzasen la fama. “Éramos amigos y hablábamos incluso antes de ganar nada. Nos conocimos más ese año. Yo avancé en Wimbledon y él también. Ganó en cinco sets en la primera ronda y luego brilló en el US Open. Recuerdo que jugaba siempre el día antes que yo y me gustaba seguirlo”. Ahora reconoce que compartir con Carlos Alcaraz “la cancha será algo realmente especial”. ¿Qué más comparten?