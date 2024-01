Ágatha Ruiz de la Prada sobre su expulsión: “Yo no lo he entiendo personalmente”

Este sábado tuvo lugar la primera gala de eliminación en ‘Bailando con las estrellas’, el talent show de Telecinco que tanto ha dado que hablar en la última semana. Después de una primera emisión del programa en el que salía una Ágatha Ruiz de la Prada profundamente enfadada, la diseñadora regresaba a este evitando así la gran penalización con la que tendría que correr sí abandonaba el concurso sin más.

Desde las redes sociales fueron numerosos los fans que le pidieron a Ágatha que regresara y brindara algunos momentos de magia en la pequeña pantalla, pero este regreso fue muy breve y terminó el programa con la expulsión de la diseñadora del concurso. “La equivocación fue mía. Me dijeron que iba a aprender a bailar, que iba a pasármelo genial e iba a adelgazar. Ha habido gente que consciente o inconscientemente no me trató bien. Ha habido gente que me ha tratado genial”, fueron las palabras que pronunció el pasado sábado.

Sin embargo, el discurso de este domingo la mostraba tremendamente aliviada por haber finalizado esta aventura televisiva, aunque como ha compartido con Aurelio Manzano desde el programa de “Fiesta” la ha dejado con una profunda duda. “Ayer me quedé como muy liberada, contenta. Me subí al coche y estaba como si estuviera en una carroza, estaba feliz. He dormido super contenta, super bien. Pero luego lo he estado pensando esta tarde y yo dije muchas cosas: dije que no tenía ni idea de bailar, y yo no sabía que estos chicos bailaban tan bien, y luego yo dije que tenía un jurado hostil”, comenzaba explicando a los colaboradores de Telecinco.

Ágatha Ruiz de la Prada la lía en "Bailando con las estrellas": "Antes de que me echen, me voy" Telecinco

“Entonces todo el mundo ‘vuelve, vuelve’ ‘qué bien que hayas vuelto’... ¿para echarme? Yo no lo he entendido personalmente”, era la incógnita que le ha quedado tras regresar al concurso y ser la primera de las eliminadas. Pero dejando de lado lo malo, Ághata Ruiz de la Prada se queda con un buen sabor de boca: “Me ha gustado mucho bailar, lo he encontrado divertidísimo y me gustaría mucho aprender a bailar bien. Lo que pasa es que yo tampoco entiendo tanto de baile y eran unos bailes muy raros”, concluía en el espacio televisivo.