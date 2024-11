Alejandra Rubio reacciona a las revelaciones sexuales de Terelu Campos

Terelu Campos ha estado este miércoles muy ajetreada. Este 27 de noviembre estaba señalado con especial cariño en su calendario, al tener como tarea recoger la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que han concedido a su madre, María Teresa Campos, a título póstumo. Acompañada de su hermana, Carmen Borrego, ha vivido un instante muy emotivo, donde las lágrimas han sido protagonistas. Pero estas emociones contrastan con las que despertaban el otro titular que la presentadora ha protagonizado en el kiosco rosa. La noticia de su emoción ha compartido espacio con aquella en la que habla sobre su vida sexual. O más bien la falta de ella, pues sin despeinarse lo más mínimo ha reconocido a la revista ‘Diez Minutos’ que lleva “nueve años sin acostarme con nadie”. Una revelación que, como cabría esperar, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ya está dando mucho juego en los platós de televisión.

Por ejemplo, en el de ‘Vamos a ver’, donde Alejandra Rubio se ha tenido que enfrentar a las declaraciones más jugosas de su madre. No solo a esa frase en la que muestra que su vida sexual pasa por una sequía de casi una década, sino también a esas otras en las que habla sobre sus relaciones, así como el estado de su corazón a día de hoy. Ante esa falta de momentos eróticos, es de presuponer que pocas emociones románticas vive su corazón en los tiempos que corren. De hecho, la última vez que tuvo ocasión de tocar a un hombre, tan solo se dieron “cuatro o cinco besos” y no se llegó a buen término la jugada. Todo esto le ha hecho entender a Terelu Campos que “el sexo está sobrevalorado” y que su práctica “es una decisión personal”. La suya ha sido privarse de estos placeres y, de paso, informar de ello a los españoles, para que a la mañana siguiente su hija tenga que opinar al respecto.

Y así lo ha hecho Alejandra Rubio que, en calidad de colaboradora de ‘Vamos a ver’ no ha podido esquivar tan incómodo debate sobre las relaciones sexuales –en este caso su ausencia- de su madre. Tras ver con detalle todas sus declaraciones en un vídeo, no le ha quedado más que reconocer estar “impactada” con la información innecesaria que acababa de abordar su cerebro. Eso sí, estos detalles no serían del todo nuevos para ella, pues presume de tener muy buena relación con su madre: “Me ha impactado el titular de mi madre, pero me parece muy bien”. Ahora bien, considera que no es quien, para opinar sobre su vida sexual, porque no se mete “en sus cosas privadas”. Pero ahora que ya son de dominio público y todos pueden mostrar lo que piensan sobre esta parcela tan íntima, quizá su hija también se vea invitada a hacerlo. Por el momento se reserva esta opción para más adelante.

Quien sí que habló fue Kike Calleja, colaborador del programa y cuyo nombre aparece en la lista de conquistas de Terelu Campos. Entre ellos hubo un affaire que después derivó en una profunda amistad de la que aún presumen a día de hoy. Ha llovido mucho desde sus días de pasión, tanto, que el periodista deja claro que él no fue el último hombre en pasar por la cama de la presentadora, pues después llegaron otros afortunados: “Después de mí tuvo una pareja de varios años y luego ha tenido sus cosas”, desliza. Una versión que refuerza Alejandra Rubio a su lado: “Anda que no ha llovido de eso”. Al menos nueve años, los mismos que cifra la protagonista el tiempo en el que no se da una alegría al cuerpo. No con buena compañía, pues parece que no ha llegado la persona idónea con la que dar el paso de quitarse la ropa en los juegos de alcoba: “Me gustan los hombres mayores y a ellos jovencitas”.