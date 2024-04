Alexandra Jiménez: "Aún no me acostumbro a las alfombras rojas. Soy muy tímida"

Alexandra Jiménez me recibe con la sonrisa habitual que suele dibujar en su rostro y agradece que la primera pregunta sea sobre su nombre. «Es Alexandra, con x». Han pasado más de veinte años desde que se dio a conocer en "Los Serrano" y desde entonces no ha dejado de trabajar, un privilegio con el que pocos artistas cuentan en este país. Al despedirse, me agradece una vez más las preguntas «interesantes» que se me han ocurrido. No sé si va con segundas. Juzguen ustedes mismos…

No es una profesión fácil.

No, no es fácil. No sé si hay algún secreto o si es más una cuestión de muchos factores. Creo que es una cosa que no depende solo de uno. Hay un factor, que es la capacidad de trabajo, que sí depende de uno mismo, por supuesto; pero hay otro que es la suerte, otro que se nos escapa… Es complicado.

¿Qué balance hace cuando echa la vista atrás?

El balance es haberme dado cuenta de lo afortunada que he sido. Para mí "Los Serrano" fue una grandísima oportunidad y se abrieron muchas puertas. HE intentado también sacar partido de todas las oportunidades que se me han dado precisamente por lo que acabamos de hablar, porque sé que no es fácil ni es lo común, por desgracia, en esta profesión. Lejos de acostumbrarme, me sigue sorprendiendo tener desde siempre esas oportunidades y que se sigan dando a lo largo de los años. Por eso intento sacarles el máximo partido cada vez que tengo la opción.

¿Cuando decidió dedicarse a la interpretación, soñaba con la fama?

No te sé decir exactamente cuáles eran mis expectativas, pero el simple hecho de matricularme en una escuela de interpretación y poder decir mi nombre del tirón, sin marearme de los nervios, ya era un éxito. Siempre he sido una persona muy tímida, y recuerdo aquel momento cuando empecé que mi pensamiento no estaba en rodar muchísimas películas… Era más a corto plazo: lograr presentarme en una clase, lograr hacer un cortometraje en las prácticas que se hacían en la escuela o una representación al final del curso. Siempre he ido poco a poco y estando muy presente en cada momento, porque lograr cada momento ya es una hazaña.

Me sorprende la cantidad de actores famosos que se autodefinen como tímidos. ¿Cómo se acostumbra entonces a los photocalls o promociones?

Fíjate, a eso no termino de acostumbrarme. Si tú me das un personaje, tengo un parapeto con el que me estoy expresando con una protección por delante. El de la interpretación es un buen trabajo para los tímidos porque es una manera de expresarse sin sentir esa exposición de tu persona. Sin embargo, en las alfombras rojas, no hay personaje. Soy yo, Alexandra. A eso no me acostumbro.

Alexandra Jiménez, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. Daniel González Agencia EFE

¿Y cómo gestiona todo eso entonces?

Bueno, es algo que forma parte de mi trabajo. Es lo que toca cuando estamos en un momento de promoción y todos los que conformamos el reparto tenemos que hacer un photocall para invitar a todo el mundo a ver la película. Al tener esa misión, de alguna forma sí que lo hago encantada. Tengo un pretexto para vencer esa timidez.

Está en plena promoción de «Menudas fieras», ¡no para!

Sí, se estrena el 12 de abril. Es una peli muy especial porque está inspirada en una historia real de un instituto de Zaragoza, aunque no representa la historia tal y cómo sucedió. Es un grupo de chavales en un instituto, que son muy problemáticos. De pronto aparece una nueva profesora, que es mi personaje, a la que han despedido de un colegio pijo de Madrid y tiene que volver a su ciudad, Zaragoza. Acaba dando clase a estos chicos, que se lo ponen muy difícil, pero les enseña a jugar al ajedrez y acaban ganando el campeonato de España.