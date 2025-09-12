Almeida, más padre que alcalde: "Es maravilloso poder estar más tiempo en casa con mi hijo"

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo han disfrutado de uno de los veranos más dulces de sus vidas. En julio dieron la bienvenida a su primer hijo y desde entonces se han mantenido alejados de la vida pública, disfrutando de sus respectivas bajas de paternidad y maternidad.

Pero todo lo bueno acaba y el alcalde de Madrid ha vuelto al trabajo esta misma semana, atendiendo sus deberes al frente del ayuntamiento de la capital. Este viernes ha concedido una entrevista a Ana Rosa Quintana en su programa, donde ha comentado las principales cuestiones de la actualidad política nacional e internacional.

Sin embargo, también ha aprovechado su vuelta a la esfera pública para comentar brevemente cómo está llevando su paternidad. El alcalde parece encantado con su hijo y ha descubierto las delicias de disfrutar de buenos momentos con la familia. “No me imaginaba que iba a estar tan con la baba caída. Yo lo digo, para mí es maravilloso poder llegar a casa y ver a mi hijo y poder estar más tiempo en casa”, ha comentado ante Ana Rosa Quintana.

De hecho, el alcalde ha reconsiderado sus prioridades y reconoce que no tiene del todo claro si volverá a presentarse a las elecciones a la alcaldía de la capital: “Mi vida no es la que era en 2023 y tengo que pensarlo bien. No lo tengo claro, igual quiero cambiar de trabajo”.

Almeida en "El programa de Ana Rosa" Mediaset

Antes de darse el “sí, quiero” con Urquijo y de tener un hijo con ella, Almeida ya había manifestado en más de una ocasión que deseaba formar una familia. Ahora que la tiene, y a sus 50 años, parece haber reequilibrado la balanza entre trabajo y vida personal.

Las vacaciones de Almeida y Urquijo

Este verano, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo disfrutaron de unas semanas de vacaciones en Cádiz. Se instalaron en la propiedad familiar de ella, y aunque no quisieron elegir exclusivos destinos alejados del mundo, sino apostar por el sur peninsular para su disfrute estival, sí apostaron por el lujo y la exclusividad. Se trata de Sotogrande, una de las urbanizaciones más privativas que, junto a Marbella, es los puntos predilectos cada verano para las grandes fortunas para huir de la rutina y el calor.

Un lugar al que acuden ya como tradición, pues así lo hicieron siendo novios, como también el año pasado ya convertidos en marido y mujer. Repiten experiencia siendo padres del pequeño Lucas, a quien por un día han dejado al cuidado de otros familiares, para darse un respiro y compartir un preciado tiempo en pareja para no descuidarse, mientras las atenciones se dirigen al bebé.