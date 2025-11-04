Una ex de Guillermo, novio de Irene Rosales: “Decía que era una niña de pueblo un poco cortita”

La ruptura matrimonial de Kiko Rivera e Irene Rosales ha removido mucho el pasado. Primero el de la propia pareja, que después de 11 años de relación y con dos hijas en común, han decidido poner punto y final a su unión con la esperanza de ser felices por separado. Ambas partes prometen que su determinación ha sido de mutuo acuerdo, sin grandes conflictos y sin un motivo específico que dinamitase su felicidad. También ponían de relieve que no existían terceras personas, aunque el mismo día que se confirmó su separación aparecieron imágenes de ella teniendo una cita con un apuesto joven. El mismo que ahora presenta como su novio.

La ex nuera de Isabel Pantoja promete que jamás le ha sido infiel a su marido. Lo ha dicho a golpe de comunicado, en una exclusiva en el kiosco rosa y también este lunes en el plató de Sonsoles Ónega de Antena 3. Se está acercando de nuevo a los medios, dejándose seducir por las ofertas y propuestas, para defender su libertad y, ya de paso, su nuevo amor. Y es que son muchas las dudas que se plantean sobre la llegada de Guillermo a su vida. Se conocieron hace cinco años, aunque no ha sido hasta su separación cuando le ha colocado el título de novio. Al menos eso es lo que quiere dejar claro. Pero ya le alertan de que quizá es él quien no ha jugado limpio y no ha dicho del todo la verdad, como así plantea su exnovia.

Irene Rosales Y ahora Sonsoles

La ex de Guillermo da jaque a Irene Rosales

Un día después de conocerse el fin de su matrimonio ya se hablaba de Guillermo. Ella lo negaba, pero al final las imágenes desmontaron su versión, entre besos apasionados y románticos paseos que terminaban en el papel cuché y todas las redacciones. Se analiza con lupa el pasado de ambos, mientras que Irene Rosales sale en defensa de su amado, subrayando que es anónimo y no desea participar del espectáculo mediático. Aun así, lo nombra en todas sus entrevistas y le da su lugar en redes sociales, despistando a aquellos que confiaban en que tendrían un romance discreto.

Algo imposible por la fama que arrastra ella, pero también por el surgimiento de nuevas voces. Es el caso de Vanesa, quien fuese novia de Guillermo, que se sincera este martes en ‘Y ahora Sonsoles’. La joven asegura haber mantenido una relación estable con el empresario sevillano desde el año pasado. Lo curioso es que él en 2024 estaba casado, pero la entrevistada por Lorena Vázquez asegura que tuvieron varios encuentros de seguido y establecieron un idilio a espaldas supuestamente de su mujer, antes de iniciar su relación con la ex de Kiko Rivera.

“Guillermo es un conquistador nato. Cuando yo lo conozco está casado, pero me dijo con mucha frialdad que nunca había estado enamorado de su mujer. Yo siempre me lo he creído. Él ha vendido mucho la pena. Según me cuenta él, le pide la separación a ella. Él en todo momento me dice que su matrimonio estaba acabado”, mantiene Vanesa, la supuesta examante. No sería la única, pues habla de una tal Marta: “Me dijo mi amiga ‘Oye, me ha dicho éste que se ha enrollado con Marta para olvidarse de ti, pero que no le ha servido de nada’. Yo me di cuenta de que me es infiel con Marta, porque yo le escribo a ella por Instagram, ella me llama y las dos descubrimos el pastel”.

Pero Vanesa asegura que Guillermo ya mantenía contacto estrecho con la exmujer de Kiko Rivera. Eso sí, parece que su opinión respecto a ella ha cambiado mucho: “Ya había estado escribiéndole por Instagram, a él le encanta el famoseo. Un día de agosto me escribe y me dice que se ha cruzado con Irene Rosales y que le ha contado que se separa del gordo calvo ese”, dice la joven sin mucho tacto. La misma poca elegancia de la que haría gala el propio Guillermo al hablar de Irene en el pasado: “Lo tengo por escrito. Decía que era una niña de pueblo, que aguantaba muchas situaciones y un poco cortita”. Por eso la examante dice que “él no está enamorado. Él está encantado de que se le vea con ella, a él siempre le ha gustado el famoseo. Ella algo le tiene que gustar, pero lo que tiene envuelto, es lo que envuelve a Irene”.