Carmen Lomana, implacable contra Isabel Preysler: "¿Cómo va a escribir un libro si casi no puede hablar?

Las memorias de Isabel Preysler, “Mi verdadera historia” (Espasa), no han dejado indiferente a nadie que las haya leído. Entre sus capítulos, la llamada “Reina de corazones” confiesa que fue infiel a Carlos Falcó con Miguel Boyer, detalla las nueve operaciones estéticas a las que se sometió solo en la nariz y publica algunas de las cartas más subidas de tono que le envió Mario Vargas Llosa cuando eran pareja.

Los más críticos se han cebado con ella por lo inmoral que consideran que comparta con el público las misivas que el Nobel le hizo llegar de forma privada, pero ella se defiende asegurando que está en todo su derecho porque “son mías”. Además, se defiende así de los ataques de la familia del escritor, que ha manifestado en varias ocasiones que el peruano no fue feliz al lado de Preysler. Sus epístolas dicen otra cosa…

Entre lo más críticos con Isabel Preysler se encuentra Carmen Lomana, que nunca ha disimulado su profunda animadversión hacia la filipina. En un nuevo ataque dirigido desde el programa de radio “Las mañanas Kiss”, la colaboradora mantiene que las memorias están escritas, en realidad, por la periodista Pilar Vidal, íntima amiga de la madre de Tamara Falcó.

Una aseveración que ha sorprendido a sus compañeros de programa, que parecían seguros de que Preysler era la única autora de su autobiografía. “¿Cómo las va a escribir ella? Si no puede ni hablar casi, como para escribir…”, ha sentenciado Lomana, en un nuevo dardo dirigido hacia la que parece su archienemiga número uno. ¡Ni con Ágatha Ruiz de la Prada fue tan dura!

Carmen Lomana considera “atroz” que Isabel Preysler haya publicado las cartas que le dirigió Vargas Llosa, “una persona que ya no está”. “Me parece una falta de respeto impresionante”, insiste, y añade: “Las tonterías que se dicen los amantes cuando están en la cama, cuando las lees te da la risa porque parece muy cursi”.

Por si no hubiera tenido suficiente, Carmen Lomana comenta que, bajo su punto de vista, Isabel Preysler “no ha hecho nada de trabajo”, sino que “es famosa por los maridos que ha tenido, por ir colgada del brazo de uno y de otro, y por hacer escándalo, porque todos estaban casados [antes de conocerla a ella] menos Julio Iglesias”.

Unas críticas feroces que a Preysler no habrán sorprendido, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Carmen dispara así contra ella…