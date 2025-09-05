Teresa Urquijo reaparece tras ser madre en el Palacio de Liria con un vestido de Inés Domecq

La alta sociedad madrileña se dio cita este jueves 4 de septiembre en los jardines del Palacio de Liria para celebrar el 5º aniversario de The IQ Collection, la firma de moda de Inés Domecq. Un evento que reunió a aristócratas, celebrities e influencers, y que se convirtió en un auténtico acontecimiento social. Pero todas las miradas se centraron en Teresa Urquijo,que reapareció junto a su marido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras el nacimiento de su primer hijo, Lucas.

Un vestido de ensueño firmado por Inés Domecq

Para la ocasión, Teresa Urquijo confió en la diseñadora anfitriona y se decantó por un elegante vestido camisero de base azul navy, perteneciente a la nueva colección de Inés Domecq. La pieza, de inspiración atemporal, destaca por su falda midi de corte acampanado, que aporta movimiento y sofisticación, así como por sus mangas largas ligeramente abullonadas. El diseño está presidido por un estampado mixto de motivos florales y geométricos que refuerzan la estética femenina y estilizan la silueta.

El look de Teresa. Instagram @martinez_almeida

Combinó este look con complementos discretos, dejando que el vestido fuese el auténtico protagonista de la noche. Con un peinado recogido y maquillaje natural, Teresa volvió a demostrar que su estilo se mueve entre la elegancia clásica y las tendencias más actuales.

Una reaparición muy esperada

Desde que se anunció el nacimiento de su primer hijo, el pasado 3 de julio, Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida habían reducido al mínimo sus apariciones públicas. Su presencia en el desfile supuso su reencuentro con la vida social madrileña y no pasó desapercibida. La pareja ocupó un lugar destacado en el front row, acompañados por algunos de los nombres más reconocidos de la aristocracia y la alta sociedad española.

Un evento cargado de nombres propios

El desfile, organizado en los espectaculares jardines de la Casa de Alba, congregó a un selecto grupo de invitados, entre ellos Victoria Federica, Jaime de Marichalar, Isabel Preysler, Tana Rivera, Isabelle Junot, Eugenia Martínez de Irujo y Carolina Adriana Herrera. Bajo la dirección creativa de Inés Domecq, la colección presentada, inspirada en el Madrid de Goya, estuvo marcada por volúmenes teatrales, tejidos de lujo y colores vibrantes.

La propia diseñadora, acompañada de su marido, Javier Martínez de Irujo, ejerció de anfitriona en una velada que fusionó moda, arte e historia, y que reafirma el lugar de The IQ Collection como una de las firmas españolas más influyentes del momento.

Teresa Urquijo, referente de estilo

La elección de Teresa Urquijo no solo confirma su estrecha relación con la creadora, sino también su apuesta por un armario sofisticado y de piezas con sello español. Su look en el Palacio de Liria vuelve a situarla como un referente de estilo dentro del círculo social madrileño y una de las invitadas más elegantes de la velada.