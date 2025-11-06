Rocío Carrasco reaparece con un zasca velado a su hija, Rocío Flores

Rocío Carrasco acaba de regresar del otro lado del globo -literalmente- de grabar junto a Anabel Dueñas y otros compañeros “Hasta el fin del mundo”, la nueva apuesta de Televisión Española al más puro estilo “Pekín Express”. La hija de “La más grande” ha estado “desaparecida” del foco mediático en los últimos meses y se perdió la entrevista en televisión de Rocío Flores, en la que no la dejó muy bien parada.

Entre otras cosas, la culpó de haberle “destrozado” la vida, aunque uno de los momentos más comentados de la entrevista fue su cara a cara con Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco. Rocío Flores cuestionó esa amistad, insinuando que en realidad no están tan unidas y que su relación no es tan cercana como parece. “¿Cuántas veces la has visto en el último año?”, preguntaba desafiante.

Incluso aseguró haber coincidido con Terelu una o dos veces en su vida, desmintiendo así el relato de que otrora todos estaban muy unidos y que Carrasco y sus hijos pasaban las Navidades con las Campos.

Aunque hace tiempo que Rocío Carrasco no se pronuncia públicamente sobre su hija ni entra en este tipo de guerras, ha aprovechado su regreso a la escena pública para lanzar un zasca velado a su hija y reafirmar que su relación con Terelu Campos no solo es estrecha y cercana, sino que es prácticamente de familia.

Rocío Carrasco aclara todas las polémicas en las que se ha visto envuelta Europa Press

“Hasta el fin del mundo”, ha recalcado Carrasco ante las cámaras de la agencia Europa Press cuando un periodista le ha preguntado si su amistad con Terelu sigue en pie. Además, aunque todavía no ha podido ir a verla al teatro a ver su obra “Santa Lola”, asegura que lo hará en cuanto pueda: “Estoy pendiente de ir antes de que termine”.

Del mismo modo, Carrasco ha confesado que ya ha hablado con Terelu Campos sobre su concurso al otro lado del mundo, una experiencia que recomienda encarecidamente a su amiga: “Yo le he dicho ‘gorda, si te llaman, no vayas a decir que no. Di que sí’, y además le he dicho hasta el equipo que tiene que pedir... que es el nuestro, que nos ha tocado el mejor equipo técnico que le podía tocar a nadie”

“Gorda”, una palabra que denota cariño, afecto y cercanía, y con la que deja claro que, pese a quien le pese, Terelu Campos y ella están tan unidas como han dicho siempre.