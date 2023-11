Álvaro Muñoz Escassi sobre Genoveva Casanova: “Si está mal, aquí estoy yo para ayudarla”

Los Premios Woman 2023, que se celebraron este lunes 27 de noviembre en el Casino Real de Madrid, reunieron a múltiples rostros conocidos en una oda a la moda y el talento. Elsa Pataky fue una de las invitadas que causó sensación al revelar algunas de las tradiciones que ha implantado en su familia en el periodo navideño. Sin embargo, la pareja que mostró mayor complicidad fue la de Álvaro Muñoz Escassi y su pareja María José Suárez, con quien mantiene una estable relación desde hace más de dos años.

La ocasión propició que se le preguntara al jinete sobre su opinión de la situación actual que atraviesa su compañera de reality, Genoveva Casanova, una vez que salieran a la luz sus imágenes paseando junto al Príncipe Federico de Dinamarca.

Aunque en un primer momento Escassi desconocía la existencia de esta amistad, no ha tenido ningún inconveniente en defender a su amiga de las críticas que ha tenido que soportar en las últimas semanas: “Yo no tengo tiempo ni de mirar los mensajes de mi móvil. Hace tiempo que no hablo con ella. Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa... Es un amor, he coincidido ahora con ella en MasterChef y es de las personas que dices, 'qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más'. La quiero mucho”.

Un trasnochador 'MasterChef Celebrity 8' se cobra su primera víctima: Genoveva Casanova RTVE

El jinete no considera justas las acusaciones que se han hecho sobre Genoveva y “no creo que necesite apoyo de nadie, pero si hay que apoyarla, se apoya. Si está mal, aquí estoy yo para ayudarla. Un amor. Una señora impecable”, sentenciaba mostrando un respeto y una admiración que han sido producto de muchos años de buena amistad.

Estas no han sido las únicas palabras amables que ha pronunciado a los medios, pues deja muy claro el amor que siente por su pareja en cada una de sus apariciones públicas. El jinete y la sevillana llevan ya dos años y medio de relación, aunque por el momento no se contemplan los planes de matrimonio: “Yo creo que ella es la que no quiere, aunque yo tampoco soy mucho de altar”, bromea divertido sobre el tema.