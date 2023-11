Cristina Pedroche se adelanta a las campanadas con el vestido de 'cut outs' más arriesgado y zapatos españoles

Queda un mes para las campanadas y nosotras solo podemos pensar en el look con el que nos sorprenderá Cristina Pedroche para terminar el año. Pero antes de eso, esta noche nos ha dejado un estilismo a la altura del de Fin de Año. En la alfombra roja, Cristina Pedroche, ha vuelto a demostrar que cuando se trata de vestir en las ocasiones especiales siempre sale victoriosa. Con esta espalda infinita, detalles florales en negro brillante y falda larga, un vestido de lo más arriesgado y con el que no ha pasado desapercibida como suele hacer la presentadora. Un año más, el Casino de Madrid se ha vestido de gala para celebrar la VII edición de los Premios de la revista Woman Madame Figaro en la que se ha rendido homenaje a mujeres extraordinarias y no podía faltar Pedroche para recoger su premio.

Para esta noche tan especial, Cristina Pedroche nos ha dejado su primer lookazo tras ser madre. Un vestido de Isabel Sanchís de la colección otoño-invierno 2023-2024 de Alta Costura con el que ha coincidido en la misma alfombra roja con Jaydy Michel con el mismo diseño, pero ella en blanco. Un vestido negro de Isabel Sanchís en el que las aberturas cut out y las flores en 3D eran los grandes protagonistas. Como complementos, ha elegido unos zapatos de Martinelli de la colección con Redondo Brand.

Cristina Pedroche con vestido cut out. Gtres

Un diseño de lo más llamativo que Cristina Pedroche ha lucido con una coleta XXL con la que despejar la espalda y darle todo el protagonismo al escote.