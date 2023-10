Ana María Aldón se plantea dejar los platós de televisión para centrarse en otros proyectos

En los últimos días se ha repetido la presión mediática que la televisiva ya sufrió hace un año. En esta ocasión la criticada ha sido sobre su relación, llegando a recibir reproches de su hija Gema Aldón: “Quiero que mi madre se lo piense muy bien", expresó su preocupación durante el programa ‘Socialité’. En este mostraba su temor por el precipitado compromiso de matrimonio entre Ana María Aldón y su pareja Eladio.

Ana María Aldón y Eladio, inseparables y más felices que nunca tras anunciar su compromiso EUROPAPRESS

En esta ocasión ha sido durante el programa de ‘Fiesta’ que Ana María Aldón no ha podido contener sus pensamientos y ha tenido que expresar sus nuevos planes. La situación actual genera incomodidad a la diseñadora, cuyas críticas a su persona han elevado su perfil al foco mediático. La posibilidad de que Ana María Aldón deje la televisión y se dedique íntegramente a sus proyectos en el mundo de la moda podría ser una realidad en pocotiempo, ya que lleva “unos meses que yo estoy muy feliz” en lo que respecta a su trabajo en el diseño y las críticas le empiezan a saturar.

Sin embargo, no ha quedado ahí la cosa y ha hablado de que “hay varios motivos, de hecho. No es solamente mi hija, que también. Yo lo que creo es que ella se ha distorsionado un poquito. Soy su madre, voy a estar aquí siempre, para lo que necesites, cuando no haya nadie a su lado como siempre lo he hecho”, remarcaba Ana María como respuestas a las últimas palabras que Gema Aldón le había dedicado. Prosigue pidiendo que se resuelva todo y que se haga cara a cara: “Creo que se tiene que solucionar todo, pero no ella hablando por un lado y yo respondiendo desde otro. No creo que ese sea el camino correcto entre un vínculo como es el de una madre y una hija”.

Por su parte, ha señalado que su pareja mantiene una actitud de apoyo y admiración constante: “me dice que puedo hacer lo que quiera, que estoy muy capacitada. También me pregunta que '¿cómo eres capaz de hacer esto? Duerme, descansa'”.

Cada día que pasa Ana María Aldón tiene más claras las cosas y su objetivo es “dedicarme a lo que yo conozco que es el mundo de patrones de tejido”, de este modo lanza un mensaje a los haters que se dedican a criticar cada aspecto de su vida con el pretexto de formar parte de la esfera pública: “gente que se dedican a humillar a insultar solo porque soy un personaje público. Me cuesta cada día luchar por mi vida, y me hundís, pero yo sé lo que valgo”.

Todavía hay pendiente una conversación con su hija y una decisión importante que tomar sobre cómo quiere encaminar su futuro laboral, pero poco a poco parece encontrarse más cerca de la respuesta.