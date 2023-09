Gema Aldón vuelve a oponerse a la boda de Ana María con Eladio: " No quiero que mi madre vuelva a tener los mismos errores que ha tenido antes"

Gema Aldón ha asistido esta tarde al programa "Así es la vida" para dar su opinión sobre la boda de su madre, Ana María Aldón, y su novio Eladio. La hija de la diseñadora se ha mostrado en contra del compromiso desde que la televisiva decidió dar un par más en su relación con el empresario. Este octubre se cumple un año de su sonada separación con Ortega Cano y su hija no está muy de acuerdo en que vuelva a pasar por el altar tan pronto, algo que ha generado una disputa entre ambas.

"Estoy bastante dolida y triste con mi madre", comenzaba diciendo Gema sobre la situación que se ha generado después de dar su opinión, matizando que su postura se resume en que "simplemente digo que es muy pronto". "Lo que no quiero es que mi madre vuelva a tener los mismos errores que ha tenido antes, porque ya sería su tercera boda", y que, "después de haber vivido una experiencia" fallida con ortega Cano, "lo único que digo es que espere un poco, que lo conozca mejor".

Ana María Aldón y su pareja Eladio Redes sociales

La hija de la diseñadora de moda solo ha querido aconsejar a su madre en su decisión pero ha asegurado que "si se quiere casar mañana mismo, que haga lo que quiera". Para Gema esta nueva relación sentimental de su madre es muy distinta a la que vivió con el torero porque "yo tenía 17 años cuando mi madre se casa con Ortega y yo no lo pasé mal". "Fue rápido la maternidad, no la boda. Cuando pasó la maternidad yo tenía 17 años y tenía otra mentalidad", ha confesado la exsuperviviente sobre el asunto.

La joven ha desvelado que su madre la llamó por teléfono después de que sucediese la pedida de mano en "Fiesta" y no pudo reaccionar. "Mi madre me llamó después del programa y me quedé tan sorprendida que ni siquiera pude decirle nada, no le dije absolutamente nada, me cayó en shock porque sabiendo todo lo que ha pasado en sus anteriores matrimonios... yo le aconsejé que esperara un poco", ha relatado.

Al final, lo único que quiere Gema es la felicidad para su madre y no quiere verla pasarlo mal otra vez por sus relaciones. "Me alegro de que mi madre sea muy feliz, pero me parece un poco precipitado de que de el paso de casarse " y "mi madre tiene todo mi apoyo". "Mi madre va a hacer lo que le dé la gana, yo sigo diciendo que no la he juzgado, ni a él tampoco, simplemente he dicho que me parece pronto para una boda. Ella siempre ha tenido mi apoyo", ha terminado diciendo la hija de Ana María durante su intervención en "Así es la vida", asegurando que, a pesar de su opinión, "por supuesto que voy a ir a la boda y estaré súper feliz de que ella de el paso de casarse".